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Ультиматум Чехии приведет к разрыву отношений с Россией - Пушков
22 апреля 2021, 10:45 • 33 • Политика
Требования Праги неуместны, заявил сенатор
Ультимативные заявления главы чешского МИД Якуба Кулганека в адрес Москвы явно недопустимы. Как считает член Совфеда Алексей Пушков, продиктованные Прагой условия неприемлемы.
Напомним, ранее глава чешского внешнеполитического ведомства выразил недовольство ответными действиями Москвы в виде высылки сотрудников чешской дипломатической миссии из РФ. Кулганек заявил, что российская сторона обязана вернуть назад высланных дипломатов до полудня 22 апреля.
Как считает политик, подобные требования неуместны – диктовать условия Кремлю Праге явно не стоит, пишет телеканал "360".
"Она нарывается либо на понижение уровня дипломатических отношений, либо на их разрыв", – отметил сенатор в своем телеграм-канале.
Также член Совфеда добавил, комментируя недавнее послание президента России Федеральному собранию, что противники РФ решили ужесточить в отношении Москвы давление, что наглядно подтверждается антироссийской политикой Праги и последними санкциями со стороны Вашингтона.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила ранее, что чешская администрация навлекла на себя позор из-за голословных обвинений в адрес РФ и последовавших заявлений. За семь лет, отметила госслужащая, Прага так и не разобралась в обстоятельствах взрыва во Врбетице, однако "решили" свою проблему, пойдя на поводу у Белого дома. По словам Захаровой, власти восточноевропейской страны устроили настоящий "парад маразма".
Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что Чехия не сможет достигнуть желаемого результата в попытке нажиться на дипскандале с РФ.
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