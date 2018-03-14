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Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"

14 марта 2018, 05:24  •  459 • Политика
В интернете попытались предсказать, чем грозит России неисполнение британского ультиматума по делу Скрипаля.
Российские социальные сети "с замиранием сердца" ждут трех часов ночи по Москве. Именно в это время пробьет полночь в Лондоне и истечет срок "страшного" ультиматума премьер-министра Великобритании по делу об отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. А пока "роковой час" не наступил, пользователи активно обсуждают, каким "карам" может подвергнуть Россию великая и ужасная Великобритания.
Некоторые предполагают, что Россию могут лишить дорогого британского виски, особенно коллекционных сортов. Другие опасаются, что Россию оставят без нового сезона сериала "Шерлок".
Особо изощренные умы предполагают, что Россию даже могут сделать новым злодеем в новом фильме о приключениях британского медвежонка Паддингтона, а если очень разозлятся, то и в новой части шпионского блокбастера "Кингсмен 3: Новичок".
"Мы можем потерять Ходорковского, рядом с телом которого будет обнаружен потерянный паспорт на имя Ащмы Лштшфума. И все пойдет на новый, еще более страшный виток", - пишет Telegram-канал "Мараховское время".

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