Ульрих Шнафт, шпион-неудачник • 55 • Аналитика

Приют для брошенных детей на Вайзенхаусплатц 2/1 в городе Кёнигсберге был основан первым прусским королём Фридрихом I в день своей коронации, 18 января 1701 года, и даже так и назывался – Королевский сиротский дом.



В году эдак 1925-м туда привели мальчишку. По словам соседей, мамаша, воспитывающая его сама, не появлялась дома уже с неделю. Малыш, по документам числившийся Ульрихом Шнафтом, провёл в этом приюте первые годы своей жизни, пока не был усыновлён одной немецкой парой. Со временем он окончил среднюю школу, а в профессиональном училище получил специальность автомеханика.







В 1941-м Третий рейх призвал восемнадцатилетнего Шнафта и отправил его в составе «ваффен-СС» на Восточный фронт. Под Ленинградом в 1942-м его ранило осколком. Из госпиталя вновь отправили воевать, на этот раз в Югославию, затем в Италию, где летом 1944-го на реке По он был благополучно взят в плен американскими солдатами.





Просидев под крылом Красного Креста в лагере для военнопленных три года, он вышел на свободу в 1947-м, так как никаких свидетельств его участия в военных преступлениях не было.



В свой родной Кёнигсберг он уже не мог вернуться, так как тот был передан СССР, и поэтому решил поселиться в Мюнхене. Там Ульрих жил в рабочем общежитии, где делил комнату с евреем по имени Лео Хиршберг. Лишенный заработка и живущий впроголодь, он с восхищением слушал соседа, рассказывавшего о том, как благотворительные американские организации помогают евреям продуктами и деньгами.





Кто знает, был ли это авантюризм или просто инстинкт выживания детдомовского ребёнка, но только вскоре в списках получателей помощи от «Джойнта» появилось ещё одно имя. Никаких документов у переживших Катастрофу евреев часто не было, поэтому Шнафту просто поверили на слово. А четыре месяца спустя новоиспечённый «еврей» Ульрих Зис, не видя для себя никаких перспектив в Германии, присоединился к еврейской группе бывших узников концлагерей, отправляющихся в Эрец-Исраэль. Сионистом бывший солдат войск СС, разумеется, не стал, но посчитал, что из Палестины ему будет проще эмигрировать в Канаду или куда-нибудь ещё.



1 декабря 1947 года Ульрих Шнафт вместе с группой нелегальных еврейских эмигрантов отплыл на пароходе "Хагана" из Марселя к берегам Палестины. Ещё перед отплытием он поменял своё германское имя на более еврейское. Теперь Ульрих Шнафт именовался Габриелем Зисманом.





Однако до Палестины корабль не дошёл. Он был перехвачен британским крейсером и отведён на Кипр, где его пассажиры были помещены в лагерь для перемещённых лиц.





В одном из палаточных городков, где содержали перемещенных евреев, которым англичане отказали во въезде в Палестину. Кипр, август 1946 г. — февраль 1949 г.

Доставка евреев в подмандатную Палестину в 1947 году ещё была нелегальной.



В середине мая 1948 года провозгласивший независимость Израиль потребовал у англичан немедленно освободить всех узников кипрских лагерей. Однако лейбористское правительство Клемента Эттли позволило покинуть лагеря только старикам, женщинам и больным. Лишь в январе 1949-го глава британского МИДа Эрнест Бевин объявил о полном закрытии лагерей на Кипре.





Последняя группа европейских еврейских беженцев покидает британский лагерь. Кипр, 10 февраля 1949 г.

Более десяти тысяч репатриантов, включая Габриэля Зисмана, были доставлены Государством Израиль из Фамагусты в Хайфу. Зисман был направлен в киббуц Кирьят-Анавим под Иерусалимом, где изучал иврит.



Через некоторое время он был призван в армию. Закончив с отличием курс молодого бойца (что неудивительно для человека с боевым опытом), он был направлен на сержантские курсы. Затем Шнафт некоторое время служил инструктором в сержантской школе и подал просьбу о выходе в запас. Учли его «пожилой» для солдата срочной службы возраст (а ему уже было 27 лет) и просьбу удовлетворили.



После демобилизации Шнафт работал механиком близ Ашкелона. Он довольно часто призывался на резервистские сборы в качестве инструктора. По прошествии какого-то времени по рекомендации воинской части, к которой он был приписан, Шнафт был направлен на офицерские курсы.









Ульрих Шнафт в форме Армии обороны Израиля

Закончив обучение и получив звание лейтенанта артиллерии, он решил сделать армейскую карьеру и подал просьбу о переводе из резерва на кадровую службу. Можно предположить, что это было самое счастливое время его жизни. У него были друзья, работа, крыша над головой. Надо заметить, что в те времена кадровая армия Израиля была очень маленькая, количество офицерских должностей в ней было весьма ограничено, поэтому существовал жёсткий отбор кандидатов.



Шнафт, закончивший с отличием офицерские курсы, не сомневался, что будет принят. Но, как ни странно, получил отказ. Что именно повлияло на такое решение, неизвестно. Возможно, уже тогда были какие-то подозрения в том, что Габриель Зисман что-то скрывает из своего прошлого. Ходил также слух, что однажды, будучи навеселе, он показывал сослуживцам свою фотографию, на которой он был в эсэсовской форме…



Неясно, правда, почему уже тогда не был сразу дан ход расследованию его пьяных откровений. Так или иначе, уволенный из армии Зисман вновь остался без денег. Сняв комнату в Ашкелоне у пары немецких евреев, он стал перебиваться случайными заработками, опять задумавшись об эмиграции.



Молодой и симпатичный, он близко сдружился с супругой хозяина – Марго. Их пылкой, бурной любви не помешало и то, что она была старше его почти на 20 лет. В скором времени хозяин комнаты потребовал от Зисмана убираться вон, что тот и сделал, правда, прихватив с собой Марго. Новоиспечённая пара поселилась в Хайфе, мечтая вернуться в Германию, где тем временем полным ходом шло выполнение «Плана Маршалла» и разворачивалось «чудо» возрождения из пепла будущей сильнейшей экономики Европы.



Два года спустя они действительно приплыли в Геную, где обратились в консульство Западной Германии. Но если у Марго сохранились немецкие документы, то у Зисмана был лишь израильский загранпаспорт, по которому нельзя было въехать в Германию. Слишком мало времени прошло после Катастрофы: Израиль бойкотировал Германию, подчёркивая это в своих документах. Германия также отказывалась ставить въездные визы в израильские паспорта. Расстроенный Шнафт решил во всём признаться немецкому консулу и рассказал ему свою настоящую историю. Но в глазах консула это выглядело полной фантастикой, поэтому Шнафт был просто выставлен из консульства. Узнав, что её возлюбленный не может проехать в Германию, Марго оставила его в Генуе и уехала одна. Вскоре за ней последовал её прежний муж, о чём, впрочем, Зисман-Шнафт тогда ещё не знал. В кармане у него оставалась лишь два десятка долларов, и инстинкт самосохранения подсказал ему очередную авантюру. Цена жизни и книги: перекличка России с Францией



Шнафт заявился в египетское консульство и на встрече с консулом рассказал свою историю, предложив сделку: он передаёт египтянам информацию об израильской армии, а они за это дают ему деньги и обеспечивают въезд в Германию. Выслушав этот рассказ, консул, недолго думая, отправился в египетское посольство в Риме, прихватив с собой Шнафта.



Тем временем военный атташе Египта в Италии, оповестил руководство египетской военной разведки о необычном госте и получил указание не заключать никаких сделок на месте, а отправить Шнафта в Египет на проверку. Руководство разведки опасалось, что Шнафт работает по заданию Моссада.



Из Рима Шнафт вылетел в Египет с египетским паспортом на вымышленное имя, выданным ему в посольстве. Он провёл в Египте почти целый месяц, в течение которого с ним беседовали различные чины военной разведки. На трёх языках (немецком, иврите и английском) он рассказал всё, что ему было известно о дислокации и вооружении частей ЦАХАЛа.



Сверив детали его рассказа с той информацией что у них была, египтяне убедились, что он говорит правду. И тогда они сделали ему предложение вернуться в Израиль, поступить обратно на службу в армию (желательно на одной из баз на юге страны) и оттуда передавать информацию в Египет. Однако это совершенно не входило в планы Шнафта, стремящегося попасть в Германию к своей Марго. В конце концов египтяне оставили попытки его завербовать и снабдили документом, позволившим въехать в Германию. И вот, 16 марта 1954 Ульрих Шнафт на самолёте египетской авиакомпании вылетел во Франкфурт. Во Франкфурте он поселился у своей приёмной матери -- фрау Кляйн.



Во второй половине 1954 года Ульрих Шнафт разыскал в Берлине Марго и обнаружил, что она опять сошлась с бывшим мужем. В отчаянии Шнафт открыл Марго всё – и своё немецкое происхождение, и египетскую эпопею. Может быть, так он надеялся разжалобить свою возлюбленную. Его рассказ, однако, имел противоположный результат. Неизвестно, что больше потрясло Марго: то, что Шнафт-Зисман был эсэсовцем, или то, что он стал предателем. Так или иначе, она отвергла все его мольбы и объявила, что остаётся с мужем. Несчастный Шнафт сказал, что возвращается во Франкфурт, но оставил Марго адрес на случай, если она всё же передумает. Муж Марго каким-то образом узнал о встрече жены со старым любовником и потребовал от нее объяснений. Припёртая к стенке, она во всём ему признаётся и заодно рассказывает всё, что рассказал ей о себе Шнафт. Муж сообщает это «куда надо» в Израиле…



В это время жизнь Шнафта окончательно разладилась. Он мало зарабатывал, зато много пил и почти совсем опустился. В начале ноября 1955 года он познакомился в ночном клубе с обаятельным военным атташе при посольстве Ирака во Франции, которого звали Аднан ибн Аднан. Они подружились, и Шнафт вскоре рассказал ему свою удивительную историю. Тогда Аднан предложил своему новому немецкому другу сделать «небольшую работу» в еврейском государстве. Речь шла об экономическом шпионаже. Аднан сообщил, что, по некоторым сведениям, не так давно в Израиле под Ашкелоном обнаружили нефть. В Ираке, для которого добыча нефти представляет первостепенный экономический интерес, с большим опасением восприняли эту информацию и стремятся узнать подробности. Всё, что требовалось от Шнафта, – приехать в Израиль и сфотографировать нефтедобывающую инфраструктуру под Ашкелоном.



Хоть и не сразу, но Шнафт согласился. Они договорились и о цене, и о дате отлёта. Последнюю неделю перед отъездом они провели в Париже вместе. Аднан водил Шнафта по ресторанам и барам. Шнафт откровенно боялся возвращаться в Израиль, опасаясь вездесущего ШАБАКа, но иракский капитан сумел убедить друга, что ему с новыми документами совершенно ничего не угрожает. Наконец, 2 января 1956 года самолёт «Эйр Франс» доставил Ульриха Шнафта в Лод. Уже спустя полчаса он был арестован и доставлен на допрос. Самоизоляция как путь к народному единству



Ульрих Шнафт почти честно сотрудничал со следствием. Он даже рассказал о знакомстве с Аднаном ибн Аднаном, утаив, правда, что получил от иракца задание, ради которого и прибыл в Израиль. Шнафт так и не узнал, что под видом иракца скрывался один из ведущих агентов «Моссада» Сами Мория, который и организовал поимку незадачливого шпиона.



Ещё в летом 1955 года, несмотря на то, что ущерб от предательства лейтенанта Зисмана был минимален, в ШАБАКе решили проучить его в назидание другим. Операцию красноречиво назвали «Клизма».



В итоге Ульрих Шнафт был осуждён на семь лет за контакт с египетской разведкой и передачу информации врагу. Обвинение в шпионаже предъявлено не было, так как «вербовка иракцами» была, по сути, провокацией.



За хорошее поведение в заключении Шнафт был отпущен через пять лет и немедленно выдворен в Германию. Как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно. Лишь однажды, вскоре после появления в западногерманской прессе статьи с описанием его нелепой жизни, в ШАБАК пришло от него письмо. «Оставьте меня наконец в покое, – писал Ульрих Шнафт, уверенный, что статья – дело рук израильских спецслужб. – Я согрешил лишь раз, дайте мне начать новую жизнь…»



Согласно некоторым источникам, Шнафт под конец жизни стал пастором и «другом Израиля». Кто знает, может, это и правда, в конце концов, для экс-нациста и горе-шпиона служба в израильской армии наверняка так и осталась самым счастливым периодом его странной жизни.



Приют для брошенных детей на Вайзенхаусплатц 2/1 в городе Кёнигсберге был основан первым прусским королём Фридрихом I в день своей коронации, 18 января 1701 года, и даже так и назывался – Королевский сиротский дом.В году эдак 1925-м туда привели мальчишку. По словам соседей, мамаша, воспитывающая его сама, не появлялась дома уже с неделю. Малыш, по документам числившийся Ульрихом Шнафтом, провёл в этом приюте первые годы своей жизни, пока не был усыновлён одной немецкой парой. Со временем он окончил среднюю школу, а в профессиональном училище получил специальность автомеханика.В 1941-м Третий рейх призвал восемнадцатилетнего Шнафта и отправил его в составе «ваффен-СС» на Восточный фронт. Под Ленинградом в 1942-м его ранило осколком. Из госпиталя вновь отправили воевать, на этот раз в Югославию, затем в Италию, где летом 1944-го на реке По он был благополучно взят в плен американскими солдатами.Просидев под крылом Красного Креста в лагере для военнопленных три года, он вышел на свободу в 1947-м, так как никаких свидетельств его участия в военных преступлениях не было.В свой родной Кёнигсберг он уже не мог вернуться, так как тот был передан СССР, и поэтому решил поселиться в Мюнхене. Там Ульрих жил в рабочем общежитии, где делил комнату с евреем по имени Лео Хиршберг. Лишенный заработка и живущий впроголодь, он с восхищением слушал соседа, рассказывавшего о том, как благотворительные американские организации помогают евреям продуктами и деньгами.Кто знает, был ли это авантюризм или просто инстинкт выживания детдомовского ребёнка, но только вскоре в списках получателей помощи от «Джойнта» появилось ещё одно имя. Никаких документов у переживших Катастрофу евреев часто не было, поэтому Шнафту просто поверили на слово. А четыре месяца спустя новоиспечённый «еврей» Ульрих Зис, не видя для себя никаких перспектив в Германии, присоединился к еврейской группе бывших узников концлагерей, отправляющихся в Эрец-Исраэль. Сионистом бывший солдат войск СС, разумеется, не стал, но посчитал, что из Палестины ему будет проще эмигрировать в Канаду или куда-нибудь ещё.1 декабря 1947 года Ульрих Шнафт вместе с группой нелегальных еврейских эмигрантов отплыл на пароходе "Хагана" из Марселя к берегам Палестины. Ещё перед отплытием он поменял своё германское имя на более еврейское. Теперь Ульрих Шнафт именовался Габриелем Зисманом.Однако до Палестины корабль не дошёл. Он был перехвачен британским крейсером и отведён на Кипр, где его пассажиры были помещены в лагерь для перемещённых лиц.Доставка евреев в подмандатную Палестину в 1947 году ещё была нелегальной.В середине мая 1948 года провозгласивший независимость Израиль потребовал у англичан немедленно освободить всех узников кипрских лагерей. Однако лейбористское правительство Клемента Эттли позволило покинуть лагеря только старикам, женщинам и больным. Лишь в январе 1949-го глава британского МИДа Эрнест Бевин объявил о полном закрытии лагерей на Кипре.Более десяти тысяч репатриантов, включая Габриэля Зисмана, были доставлены Государством Израиль из Фамагусты в Хайфу. Зисман был направлен в киббуц Кирьят-Анавим под Иерусалимом, где изучал иврит.Через некоторое время он был призван в армию. Закончив с отличием курс молодого бойца (что неудивительно для человека с боевым опытом), он был направлен на сержантские курсы. Затем Шнафт некоторое время служил инструктором в сержантской школе и подал просьбу о выходе в запас. Учли его «пожилой» для солдата срочной службы возраст (а ему уже было 27 лет) и просьбу удовлетворили.После демобилизации Шнафт работал механиком близ Ашкелона. Он довольно часто призывался на резервистские сборы в качестве инструктора. По прошествии какого-то времени по рекомендации воинской части, к которой он был приписан, Шнафт был направлен на офицерские курсы.Закончив обучение и получив звание лейтенанта артиллерии, он решил сделать армейскую карьеру и подал просьбу о переводе из резерва на кадровую службу. Можно предположить, что это было самое счастливое время его жизни. У него были друзья, работа, крыша над головой. Надо заметить, что в те времена кадровая армия Израиля была очень маленькая, количество офицерских должностей в ней было весьма ограничено, поэтому существовал жёсткий отбор кандидатов.Шнафт, закончивший с отличием офицерские курсы, не сомневался, что будет принят. Но, как ни странно, получил отказ. Что именно повлияло на такое решение, неизвестно. Возможно, уже тогда были какие-то подозрения в том, что Габриель Зисман что-то скрывает из своего прошлого. Ходил также слух, что однажды, будучи навеселе, он показывал сослуживцам свою фотографию, на которой он был в эсэсовской форме…Неясно, правда, почему уже тогда не был сразу дан ход расследованию его пьяных откровений. Так или иначе, уволенный из армии Зисман вновь остался без денег. Сняв комнату в Ашкелоне у пары немецких евреев, он стал перебиваться случайными заработками, опять задумавшись об эмиграции.Молодой и симпатичный, он близко сдружился с супругой хозяина – Марго. Их пылкой, бурной любви не помешало и то, что она была старше его почти на 20 лет. В скором времени хозяин комнаты потребовал от Зисмана убираться вон, что тот и сделал, правда, прихватив с собой Марго. Новоиспечённая пара поселилась в Хайфе, мечтая вернуться в Германию, где тем временем полным ходом шло выполнение «Плана Маршалла» и разворачивалось «чудо» возрождения из пепла будущей сильнейшей экономики Европы.Два года спустя они действительно приплыли в Геную, где обратились в консульство Западной Германии. Но если у Марго сохранились немецкие документы, то у Зисмана был лишь израильский загранпаспорт, по которому нельзя было въехать в Германию. Слишком мало времени прошло после Катастрофы: Израиль бойкотировал Германию, подчёркивая это в своих документах. Германия также отказывалась ставить въездные визы в израильские паспорта. Расстроенный Шнафт решил во всём признаться немецкому консулу и рассказал ему свою настоящую историю. Но в глазах консула это выглядело полной фантастикой, поэтому Шнафт был просто выставлен из консульства. Узнав, что её возлюбленный не может проехать в Германию, Марго оставила его в Генуе и уехала одна. Вскоре за ней последовал её прежний муж, о чём, впрочем, Зисман-Шнафт тогда ещё не знал. В кармане у него оставалась лишь два десятка долларов, и инстинкт самосохранения подсказал ему очередную авантюру.Шнафт заявился в египетское консульство и на встрече с консулом рассказал свою историю, предложив сделку: он передаёт египтянам информацию об израильской армии, а они за это дают ему деньги и обеспечивают въезд в Германию. Выслушав этот рассказ, консул, недолго думая, отправился в египетское посольство в Риме, прихватив с собой Шнафта.Тем временем военный атташе Египта в Италии, оповестил руководство египетской военной разведки о необычном госте и получил указание не заключать никаких сделок на месте, а отправить Шнафта в Египет на проверку. Руководство разведки опасалось, что Шнафт работает по заданию Моссада.Из Рима Шнафт вылетел в Египет с египетским паспортом на вымышленное имя, выданным ему в посольстве. Он провёл в Египте почти целый месяц, в течение которого с ним беседовали различные чины военной разведки. На трёх языках (немецком, иврите и английском) он рассказал всё, что ему было известно о дислокации и вооружении частей ЦАХАЛа.Сверив детали его рассказа с той информацией что у них была, египтяне убедились, что он говорит правду. И тогда они сделали ему предложение вернуться в Израиль, поступить обратно на службу в армию (желательно на одной из баз на юге страны) и оттуда передавать информацию в Египет. Однако это совершенно не входило в планы Шнафта, стремящегося попасть в Германию к своей Марго. В конце концов египтяне оставили попытки его завербовать и снабдили документом, позволившим въехать в Германию. И вот, 16 марта 1954 Ульрих Шнафт на самолёте египетской авиакомпании вылетел во Франкфурт. Во Франкфурте он поселился у своей приёмной матери -- фрау Кляйн.Во второй половине 1954 года Ульрих Шнафт разыскал в Берлине Марго и обнаружил, что она опять сошлась с бывшим мужем. В отчаянии Шнафт открыл Марго всё – и своё немецкое происхождение, и египетскую эпопею. Может быть, так он надеялся разжалобить свою возлюбленную. Его рассказ, однако, имел противоположный результат. Неизвестно, что больше потрясло Марго: то, что Шнафт-Зисман был эсэсовцем, или то, что он стал предателем. Так или иначе, она отвергла все его мольбы и объявила, что остаётся с мужем. Несчастный Шнафт сказал, что возвращается во Франкфурт, но оставил Марго адрес на случай, если она всё же передумает. Муж Марго каким-то образом узнал о встрече жены со старым любовником и потребовал от нее объяснений. Припёртая к стенке, она во всём ему признаётся и заодно рассказывает всё, что рассказал ей о себе Шнафт. Муж сообщает это «куда надо» в Израиле…В это время жизнь Шнафта окончательно разладилась. Он мало зарабатывал, зато много пил и почти совсем опустился. В начале ноября 1955 года он познакомился в ночном клубе с обаятельным военным атташе при посольстве Ирака во Франции, которого звали Аднан ибн Аднан. Они подружились, и Шнафт вскоре рассказал ему свою удивительную историю. Тогда Аднан предложил своему новому немецкому другу сделать «небольшую работу» в еврейском государстве. Речь шла об экономическом шпионаже. Аднан сообщил, что, по некоторым сведениям, не так давно в Израиле под Ашкелоном обнаружили нефть. В Ираке, для которого добыча нефти представляет первостепенный экономический интерес, с большим опасением восприняли эту информацию и стремятся узнать подробности. Всё, что требовалось от Шнафта, – приехать в Израиль и сфотографировать нефтедобывающую инфраструктуру под Ашкелоном.Хоть и не сразу, но Шнафт согласился. Они договорились и о цене, и о дате отлёта. Последнюю неделю перед отъездом они провели в Париже вместе. Аднан водил Шнафта по ресторанам и барам. Шнафт откровенно боялся возвращаться в Израиль, опасаясь вездесущего ШАБАКа, но иракский капитан сумел убедить друга, что ему с новыми документами совершенно ничего не угрожает. Наконец, 2 января 1956 года самолёт «Эйр Франс» доставил Ульриха Шнафта в Лод. Уже спустя полчаса он был арестован и доставлен на допрос.Ульрих Шнафт почти честно сотрудничал со следствием. Он даже рассказал о знакомстве с Аднаном ибн Аднаном, утаив, правда, что получил от иракца задание, ради которого и прибыл в Израиль. Шнафт так и не узнал, что под видом иракца скрывался один из ведущих агентов «Моссада» Сами Мория, который и организовал поимку незадачливого шпиона.Ещё в летом 1955 года, несмотря на то, что ущерб от предательства лейтенанта Зисмана был минимален, в ШАБАКе решили проучить его в назидание другим. Операцию красноречиво назвали «Клизма».В итоге Ульрих Шнафт был осуждён на семь лет за контакт с египетской разведкой и передачу информации врагу. Обвинение в шпионаже предъявлено не было, так как «вербовка иракцами» была, по сути, провокацией.За хорошее поведение в заключении Шнафт был отпущен через пять лет и немедленно выдворен в Германию. Как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно. Лишь однажды, вскоре после появления в западногерманской прессе статьи с описанием его нелепой жизни, в ШАБАК пришло от него письмо. «Оставьте меня наконец в покое, – писал Ульрих Шнафт, уверенный, что статья – дело рук израильских спецслужб. – Я согрешил лишь раз, дайте мне начать новую жизнь…»Согласно некоторым источникам, Шнафт под конец жизни стал пастором и «другом Израиля». Кто знает, может, это и правда, в конце концов, для экс-нациста и горе-шпиона служба в израильской армии наверняка так и осталась самым счастливым периодом его странной жизни. Александр Привалов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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