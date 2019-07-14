Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слуцкий сомневается в восстановлении отношений с Грузией при ее нынешних властях
"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как о...
Покупка Турцией С-400 может кончиться потерей США влияния на Ближнем Востоке - э...
На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ
Главная / Политика

Уложили в гроб: Очередной "украинский габуния" приплел Путина к "санкциям из ада"

14 июля 2019, 03:54  •  87 • Политика
Очередной "украинский габуния", в роли которого на сей раз выступил "военно-политический обозреватель" Александр Коваленко, приплел президента России к "санкциям из ада". Для этого он в фоторедакторе… уложил российского лидера в гроб.
Свое "творчество" Коваленко выложил в блоге на портале "Одесский курьер". В материале он написал, что американские сенаторы могут принять поправку, которая "поставит крест" на банковской системе России и госдолге страны. Дескать, последний пункт особенно важен для РФ наравне с экспортом оружия.
При этом он же заявил, что эту поправку пытаются протащить уже в четвертый раз и ранее авторам давали от ворот поворот. Незамысловатый текст автор решил "прорекламировать" сомнительным приемом, "уложив" Путина в гроб с помощью фоторедактора.
Вероятно, без упоминания президента России у многих нет ни единого шанса чем-то заявить о себе. Поэтому некоторые прибегают к самым странным ухищрениям. К примеру, недавно с помощью нейросетей некто соединил в одном облике Путина и Дональда Трампа. Правда, это вызвало в интернете больше шуток, нежели негативной реакции: многие "опознали" в получившемся человеке артиста Жерара Депардье.
Это когда-нибудь должно было произойти. Путина объединили с Трампом при помощи нейросетей. Выглядит криповато pic.twitter.com/ZkqYdJcwEG
— Лентач (@oldLentach) 13 июля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
13 июля 2019, 11:39
"Зеленскому осталось недолго": Украинские депутаты призывают воровать итальянцев и пугают, что русские захватят Закарпатье
13 июля 2019, 05:09
Испытание для Абэ: Японские СМИ гадают, какая тактика может помочь договориться с Путиным
13 июля 2019, 21:24
"Я идиот?": Зеленский поймал главу фискальной службы на публичном вранье и велел уволиться
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
14 июля 2019, 03:54
Уложили в гроб: Очередной "украинский габуния" приплел Путина к "санкциям из ада"
14 июля 2019, 00:39
"Москва – враг", но Евросоюз отмены не потерпит: Гройсман объяснил, почему Украина не откажется от железнодорожного сообщения с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.