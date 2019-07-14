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Уложили в гроб: Очередной "украинский габуния" приплел Путина к "санкциям из ада"
14 июля 2019, 03:54 • 87 • Политика
Очередной "украинский габуния", в роли которого на сей раз выступил "военно-политический обозреватель" Александр Коваленко, приплел президента России к "санкциям из ада". Для этого он в фоторедакторе… уложил российского лидера в гроб.
Свое "творчество" Коваленко выложил в блоге на портале "Одесский курьер". В материале он написал, что американские сенаторы могут принять поправку, которая "поставит крест" на банковской системе России и госдолге страны. Дескать, последний пункт особенно важен для РФ наравне с экспортом оружия.
При этом он же заявил, что эту поправку пытаются протащить уже в четвертый раз и ранее авторам давали от ворот поворот. Незамысловатый текст автор решил "прорекламировать" сомнительным приемом, "уложив" Путина в гроб с помощью фоторедактора.
Вероятно, без упоминания президента России у многих нет ни единого шанса чем-то заявить о себе. Поэтому некоторые прибегают к самым странным ухищрениям. К примеру, недавно с помощью нейросетей некто соединил в одном облике Путина и Дональда Трампа. Правда, это вызвало в интернете больше шуток, нежели негативной реакции: многие "опознали" в получившемся человеке артиста Жерара Депардье.
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