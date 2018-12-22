Уловки и перекрытые шоссе: как «жёлтые жилеты» провели шестую массовую акцию по всей Франции

«Жёлтые жилеты» провели шестую по счёту массовую акцию протеста по всей Франции. Число митингующих сократилось, вместе с этим ослабла подготовка властей к демонстрациям. Один из лидеров протестного движения был задержан и помещён под стражу. Демонстранты применили обманную уловку и начали акцию вдали от заявленного места, избежав части полицейского присутствия. В регионах на митинги также вышли сотни людей, в приграничных городах они перекрывали трассу и мешали проезду в соседние государства. Эксперты считают, что деятельность «жёлтых жилетов» может пойти на спад, но внутренняя политика Макрона способна вновь вывести французов на улицы в будущем.

Во Франции прошла шестая суббота массовых протестов «жёлтых жилетов». К вечеру французские СМИ со ссылкой на полицию сообщили о 24 тыс. участниках митингов. В Париже выступило около 2 тыс. человек, 79 из которых были задержаны.

На кадрах видеоагентства Ruptly, которое вело прямую трансляцию, заметно, что протестующих в этот раз действительно меньше, чем прежде. Численности митингующих не хватило для известной по прежним акциям открытой конфронтации с полицией.

На кадрах видно, как демонстранты перевернули и разбили одну полицейскую машину и, отступая от стражей порядка, пытались формировать из подручных средств барьер. В ход шли дорожные заграждения и даже самокаты, но полицейские без труда двигались вперёд и оттесняли митингующих, используя слезоточивый газ и водомёты.

В этот раз протестующие применили уловку и сменили формат акции на шествие. Стартовой локацией сначала был объявлен Версаль, расположенный неподалёку от Парижа. Однако утром в субботу через социальные сети распространили информацию о настоящей точке сбора, которой стал Монмартр. Там началось новое шествие «жёлтых жилетов», собравшее на момент старта около 600 человек.

По данным телеканала BFM, в субботу утром центр Парижа был открыт для движения, кафе, рестораны и магазины работали в обычном режиме. Исключением стали лишь несколько дорогих бутиков, которые в субботу предпочли закрыть свои двери.

По данным радиостанции France Bleu, заметная активность «жёлтых жилетов» в эту субботу была отмечена за пределами Парижа. В городе Монпелье сообщается о 450 митингующих, в Ницце собрались 150 сторонников «жёлтых жилетов». В департаменте Па-де-Кале около 200 человек перекрыли оживлённое шоссе, в Страсбурге порядка 100 человек закрыли автомобилистам выезд в Германию, но во Францию заезжать не мешали.

Как сообщает AFP, в Ле-Булу, неподалёку от границы с Испанией, протестующие перекрыли эстакаду и не пускали тяжёлые фуры, перевозившие товары во Францию. Свои действия демонстранты объяснили тем, что эти грузовики — «символ испанского экспорта во Францию по бросовым ценам».

Около полудня по местному времени полиция задержала одного из организаторов протестов «жёлтых жилетов» — Эрика Друэ. По информации France Info, его подозревают в организации незаконной демонстрации на общественной дороге, ношении оружия и участии в группе, созданной с намерениями причинить насилие. Друэ помещён под стражу.

Кроме того, шестая по счёту суббота «жёлтых жилетов» была омрачена гибелью, косвенно связанной с протестной активностью. В районе города Перпиньян легковой автомобиль врезался в заднюю часть остановившегося грузовика, водитель которого обсуждал с манифестантами возможность проехать через их баррикады. В результате водитель легковой машины погиб на месте. Как отмечает телеканал BFM, водитель грузовика остался на месте до прибытия полиции, а свидетели ДТП из числа «жёлтых жилетов» поспешили скрыться.

Протесты в Нанте

Reuters

Забастовка полиции

За порядком на акциях по всей стране следили 4 тыс. полицейских, из которых 1,2 тыс. работали в Париже.

Отметим, что в начале недели сами полицейские устроили акцию протеста, поводом для которой стала чрезмерная нагрузка и обилие сверхурочной работы. В минувший понедельник, 17 декабря, правоохранительные органы Франции устроили однодневную забастовку, в ходе которой отвечали только на экстренные вызовы.

По данным France 24, французским властям удалось договориться с полицией. Стражи порядка получат увеличение зарплаты в диапазоне от €120 до €150 в зависимости от стажа работы. Однако обещанный на ранней стадии переговоров единовременный бонус в €300 достанется только административным и техническим сотрудникам.

Правительство Франции и полиция также приступили к обсуждению крупной задолженности за сверхурочную работу правоохранительных органов за многие годы — по этому пункту государство недоплатило около €275 млн.

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После праздников текущие протесты во Франции вполне могут пойти на убыль, но у жителей страны останется множество других поводов массово выйти на улицы, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его мнению, этому способствуют кризисные явления в европейской экономике.

«Франция в значительной степени была государством, которое имело характер социального. Там было вполне продвинутое трудовое законодательство в том отношении, что там очень чётко соблюдались права именно работника. Даже, может быть, чрезмерно соблюдались права работника. Сейчас государство все эти элементы начинает демонтировать. Просто потому, что надо экономить. Такого количества денег у государства уже нет», — рассказал Безпалько в беседе с RT.

По мнению эксперта, процессы сворачивания социального государства продолжатся, а протестующие лишь добились уступок в мелком численном отношении.

«В дальнейшем повысят цены на что-то другое, повысят тарифы где-нибудь в другом месте. И все эти достижения всё равно очень быстро нивелируются. Там систему надо менять экономическую», — заключил Безпалько.

Протесты в Нанте

Reuters

© Stephane Mahe

«Зыбкий электоральный фундамент»

Напомним, в ноябре 2018 года «жёлтые жилеты» впервые вышли на массовые акции протеста. Поводом для недовольства сначала было грядущее повышение цен на топливо, от которого власти Франции решили отказаться. Позднее протестующие стали выступать против дороговизны жизни в стране в целом. Также они призывали ввести в стране референдумы гражданской инициативы, где жители смогут обсудить вопросы государственной важности.

Крупнейшая акция протеста 17 ноября собрала более 282 тыс. человек на улицах французских городов. 24 ноября протестовать вышли 166 тыс. человек, 1 и 8 ноября количество манифестантов сократилось до 136 тыс. человек. К 15 декабря в акциях участвовали лишь 66 тыс. «жёлтых жилетов».

После первой декабрьской акции президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил в стране чрезвычайное экономическое положение. Французский руководитель пообещал ввести ряд срочных социальных и экономических мер, направленных на сокращение напряжённости.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. В конце года будет установлена специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами. Для тех, кто зарабатывает менее €2 тыс. в месяц, вводятся налоговые вычеты», — пообещал Макрон. Реализация этих мер обойдётся государству в €8—10 млрд.

Однако уже следующая акция собрала вдвое меньше людей по стране.

Накануне текущей акции протеста во Франции состоялся опрос компании Elabe для телеканала BFM TV, посвящённый поддержке идей «жёлтых жилетов» населением. Спустя месяц после начала выступлений движение одобряют 70% респондентов, ещё 22% настроены «враждебно», а 8% безразлично относятся к протестующим.

Против «жёлтых жилетов» выступает сама концепция движения: у него нет структуры и мозгового центра, который способен руководить и направлять эти акции. Об этом RT заявил доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Пока движение носило такой анархический характер посредством контактов в социальной сети, каких-то социальных групп. Всё это было разобщено, не было единого центра. Сейчас они вроде бы начали как-то оформляться, у них появились некие лидеры, которые готовы разговаривать от имени движения», — сказал эксперт.

Пока выступления «жёлтых жилетов» сводятся к разрозненным требованиям, связанным с разными сферами жизни французского общества. Как именно изменились настроения во Франции, способны показать предстоящие выборы в Европарламент, сказал Топорнин.

По его словам, первые два года на посту Макрон провёл неудачно: не сумел укрепить свой электоральный рейтинг и свою избирательную базу и не привлёк на свою сторону никаких избирателей других политических сил. Вместо внутренней политики он занимался решением европейских проблем, уверен эксперт.

«Это говорит о том, что против него теперь может формироваться такая широкая коалиция, поскольку он останется со своими 20% — и в общем-то это такой зыбкий электоральный фундамент», — заключил Топорнин.

Протесты в Бордо

© NICOLAS TUCAT / AFP

Шлем, очки и респиратор

Журналисты RT освещали акции протеста «жёлтых жилетов» на протяжении всего месяца активности движения. За это время более 13 журналистов канала получили различные травмы.

В начале декабря корреспондент RT France Люка Леже получил ранение в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом — осколок попал ему в челюсть. Позднее один из операторов RT France получил травму головы. Ещё позже от слезоточивого газа пострадали репортёры двух съёмочных групп.

Кроме того, в двух корреспондентов попали резиновые пули, а стрингер видеоагентства RT Ruptly пострадал от попавшего в него камня. Ещё одна журналистка получила ранение в лицо.

Корреспонденты RT поделились подробностями о работе на митингах и рассказали об особенностях используемого ими снаряжения. Как минимум требуется шлем, защитные очки и респиратор. Дополнительную защиту обеспечивает жилет весом 2,5 кг, который снижает вероятность сильным травм при попадании импровизированных снарядов, которые используют протестующие.