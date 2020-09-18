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Уловкам Киева конец? "Формулу Штайнмайера" закрепят в законе об особом статусе Донбасса
18 сентября 2020, 10:00 • 255 • Политика
"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса. Формула определяет порядок исполнения Минских соглашений, против которого очень долго выступал Киев.
Украина включит "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса. Уже идёт обсуждение того, как реализовать это с точки зрения права, заявил депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Андрей Костин.
"Формула Штайнмайера" описывает, в какой последовательности должны быть выполнены Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. Она понадобилась, так как Киев требовал исполнения минских договорённостей в обратном порядке. То есть сначала передача украинским военным контроля над территорией, а уже потом амнистия ополченцев, выборы и особый статус региона. "Формула Штайнмайера", названная фамилией немецкого главы МИД, определяет, что сначала идёт прекращение огня, потом особый статус Донбассу, затем амнистия и выборы и только после этого передача территории под контроль Киева.
Напомним, что с 2014 года Украина не выполнила ни одного из пунктов Минских соглашений. С приходом к власти Владимира Зеленского в 2019 году процесс сдвинулся с мёртвой точки, но под давлением украинских националистов быстро откатился назад.
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