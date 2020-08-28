Уловка русских сработала: почему обнаруженная русская подлодка у берегов Аляски - это часть сценария

Американские военные обнаружили русскую подлодку у берегов Аляски. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, зачем русское судно подплыло так близко к США.

"Подводные лодки несут боевое дежурство, выходят в район патрулирования, выполняют какие-то учебные боевые задачи. И то, что наша лодка оказалась в районе Аляски, неудивительно. Мы давно уже наблюдали американские лодки в районе Северного морского пути. Это отработка боевых задач. Это происходит регулярно. Причём если про нашу подводную лодку за полгода, может, первый раз пишут, то про американские и британские, которые находятся рядом с Северным морским путём, можно раз в месяц точно прочитать", - сказал Кнутов.

По его словам, как правило, перед подлодкой ставится учебная боевая задача - пройти в такой-то район и отработать такую-то задачу.

"Может, задача была как раз такая, чтобы её и обнаружили, а в это время другая русская лодка, необнаруженная, будет выполнять другую задачу, и в общем, очень успешно. Поэтому мы с вами не знаем, какая задача была", - описал возможную уловку Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что в распоряжении России есть как новые подлодки, так и старые. К примеру, "Борей-А" уникальна с точки зрения шумности, как и подлодка "Варшавянка" - шум от неё такой же, как и от океана, поэтому обнаружить практически невозможно.

"Нам не пишут, какая лодка, потому что у нас есть и новые лодки, и более старые лодки на вооружении, может, они обнаружили какую-то более старую, а более новая в этом время выполняла другую задачу", - предположил Кнутов.

По его словам, есть много нюансов противолодочной обороны, для обнаружения подлодок существуют и специальные самолёты, и система буёв, которая у американцев есть в Атлантическом океане.

"Кроме того, есть корабли противолодочной обороны. Всё это задействуют для того, чтобы найти лодку. Так что тут и американцы отрабатывают свои задачи учебно-боевые, и мы отрабатываем свои. Это нормальная ситуация, ничего в этом удивительного и страшного нет, это никакие не провокации, мы не входим в их территориальные воды, мы не совершаем какие-то манёвры, которые угрожают американским военным кораблям", - добавил Кнутов.