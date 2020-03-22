Уловка Эрдогана сработала? В НАТО задумались над помощью Турции в Идлибе - SMM Syria

НАТО размышляет, нужно ли оказывать военную помощь Турции в сирийском конфликте, сообщает агентство SMM Syria. По данным сирийского агентства, теперь альянс может вмешаться в конфликт. Пока же страны НАТО "изучают", что можно сделать для Эрдогана в Сирии.

Причём эксперты издания подчеркивают, что сказалась и ситуация с беженцами: большое количество людей скопилось на границе Греции. Если не удастся сдерживать потоки мигрантов, то НАТО рассмотрит разные варианты.

Однако эксперты не верят, что альянс решится на открытую военную помощь в Сирии: это означает неминуемые человеческие потери.

"Турция только за две недели потеряла 200 военнослужащих убитыми и ранеными и более сотни единиц техники, и это с учётом того, что сирийские войска не вступали в открытое противостояние. Пойдёт ли Европа на нечто подобное?" - цитирует сирийское информагентство издание "Правда.ру".

Напомним, в начале марта Эрдоган на переговорах призвал все страны НАТО предоставить помощь Турции, потому что кризис в Сирии - это угроза всей Европе. При этом он обрушился с критикой на Грецию и заявил, что не позволит Афинам обвинять Анкару в шантаже и намеренной переправке беженцев из Турции в Европу. Любопытно, что ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как турецкие пограничные катера сопровождают мигрантов, направляющихся к берегам Греции.

Ранее президенту Турции пришлось лично ехать в Москву, чтобы договариваться о разрешении ситуации в сирийской провинции Идлиб. Переговоры Путина и Эрдогана продолжались почти 6 часов. В итоге лидерам удалось прийти к соглашению.

В провинции Идлиб создали коридор безопасности. Совместное патрулирование по трассе М-4 и в окрестностях российские и турецкие военнослужащие начали с 15 марта. По всей существующей линии разграничения должны быть прекращены любые боевые действия. Москва и Анкара обязались уничтожить все признанные СБ ООН террористическими группировки.