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Уловка экс-канцлера ФРГ, как моментально обезоружить противника: Не каждый знал эту хитрость
07 сентября 2020, 05:25 • 114 • В мире
Неловкий момент, когда стул для президента Сербии Александра Вучича во время его посещения Овального кабинета в Белом доме поставили "как на допросе", продолжает быть темой обсуждения. В связи с этим в Telegram вспомнили "уловку", которую применял Гельмут Коль, будучи канцлером ФРГ.
По мнению Марии Бутиной, в оформлении встречи проявилось не желание "унизить" сербского лидера, а попытка соблюсти дистанцию между Вучичем и Трампом на фоне коронавируса. Тем не менее эту встречу можно было бы "оформить приличнее", отметила она.
Скриншот:Twitter/@El_espanola
А журналист и политолог из Германии Александр Сосновский в своём Telegram-канале напомнил о громадном ковре, который лежал когда-то в кабинете Гельмута Коля в бытность его канцлером Германии.
Напомним, на одном из снимков, сделанных во время встречи Вучича и Трампа в Овальном кабинете запечатлено, как президент Сербии на стуле сидит на расстоянии перед столом Трампа. По всей видимости, данные меры были предприняты для соблюдения социальной дистанции.
Мария Захарова, комментируя этот снимок, ответила, что создаётся впечатление, что стул поставили так, "будто вы на допросе". Она шутливо посоветовала в таком случае садиться определённым образом - как героиня фильма "Основной инстинкт". К фото Вучича она прикрепила скриншот с известной сценой "нога на ногу".
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