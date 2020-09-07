Уловка экс-канцлера ФРГ, как моментально обезоружить противника: Не каждый знал эту хитрость

По мнению Марии Бутиной, в оформлении встречи проявилось не желание "унизить" сербского лидера, а попытка соблюсти дистанцию между Вучичем и Трампом на фоне коронавируса. Тем не менее эту встречу можно было бы "оформить приличнее", отметила она.

Скриншот:Twitter/@El_espanola

А журналист и политолог из Германии Александр Сосновский в своём Telegram-канале напомнил о громадном ковре, который лежал когда-то в кабинете Гельмута Коля в бытность его канцлером Германии.

"Каждый, кто был слишком быстр и агрессивен, неминуемо цеплялся, терял равновесие и заодно весь пыл. Кто знал эту хитрость, никогда больше не входил неприлично быстро и зло. Иногда ковёр - не только ковёр, как говорил старик Фрейд, рассуждая о применении банана", - написал Сосновский.

Напомним, на одном из снимков, сделанных во время встречи Вучича и Трампа в Овальном кабинете запечатлено, как президент Сербии на стуле сидит на расстоянии перед столом Трампа. По всей видимости, данные меры были предприняты для соблюдения социальной дистанции.

Мария Захарова, комментируя этот снимок, ответила, что создаётся впечатление, что стул поставили так, "будто вы на допросе". Она шутливо посоветовала в таком случае садиться определённым образом - как героиня фильма "Основной инстинкт". К фото Вучича она прикрепила скриншот с известной сценой "нога на ногу".