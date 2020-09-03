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Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии

03 сентября 2020, 03:20  •  74 • Политика
Посол Польши лично вывез из Белоруссии члена Координационного совета. Белорусские пограничники показали видеозапись "побега".
Госпогранкомитет Белоруссии показал видео "побега" члена так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в Польшу. Его вывез на своём дипломатическом автомобиле польский посол.
На кадрах видно, как поздно ночью белорусский оппозиционер пересекает белорусско-польскую границу. При этом его сопровождает лично посол Польши в Белоруссии.
"На всё ушло 10 минут", - комментирует официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский в интервью БелТА.
Сам Латушко утверждает, что поехал на экономическую конференцию в Польшу и через несколько дней намерен вернуться в Белоруссию. Также он признался, что планирует встречи с членами правительства, депутатами парламента Польши, а затем намерен посетить Вильнюс и провести встречи в МИД Литвы, с литовскими парламентариями и депутатами Европарламента, сообщает ТАСС.
Тем не менее сопровождающий в виде посла Польши выглядит крайне подозрительно. Многие эксперты неоднократно отмечали, что ситуацию в Белоруссии качает именно Запад, в частности Польша. В том, что происходит в соседней стране, очень чётко прослеживается украинский сценарий, который был разыгран Западом в 2014 году в Киеве, пишет Nation News.
Напомним, что первой из Белоруссии сбежала кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская. Это произошло через несколько дней после начала протестов в Минске. Сейчас Тихановская находится в Литве и вновь претендует на статус национального лидера.

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