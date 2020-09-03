Улицы Бейрута во второй раз могут оказаться не такими приветливыми для Эммануэля Макрона

Многие назвали прогулку президента Франции Эммануэля Макрона по району Геммайзе, где его встречали очень тепло, политическим театром. Эммануэля Макрона всегда ждал более дружелюбный прием во Франкофильском квартале Восточного Бейрута, чем, скажем, в южных пригородах, контролируемых «Хезболлой».

Нельзя отрицать тот факт, что французский президент сделал то, о чем мало кто из местных лидеров заботился (или осмеливался): выслушал жалобы пострадавших и пообещал помочь.

В Геммайзе и позже на пресс-конференции во французском посольстве Макрон сказал все правильно: ливанцы не одиноки в своем горе, он соберет международных доноров, чтобы помочь восстановить столицу, и деньги не пойдут «в руки продажных политиков». Он пообещал вернуться в Бейрут в сентябре лично убедиться, что французская помощь, оказываемая через неправительственные организации, направляется «непосредственно народу Ливана».

Это отличный пример того, как президент выступает не только за Францию, но и за весь мир, и обещает разрубить геополитический гордиев узел. Но у Макрона плохой послужной список в исполнении своих обещаний.

Его попытка выступить посредником в американо-иранской конфронтации в прошлом году принесла ему только презрение обеих сторон. Недавнее заявление покончить с гражданской войной в Ливии также стало еще одним поводом для насмешек. Из-за его энтузиазма в борьбе с террористическими группировками в Сахельском регионе Африки к югу от Сахары французские войска, похоже, «погрязли в болоте».

Эммануэль Макрон может чувствовать себя более уверенно в Ливане, бывшем французском протекторате. В одном из интервью Макрон заявил, что если Франция не сыграет свою роль, «другие державы могут вмешаться, будь то Иран, Саудовская Аравия или Турция».

Впрочем, ему не нужно беспокоиться о конкуренции. Ни один другой мировой лидер не претендует на роль спасителя Бейрута. Франция могла бы, если бы Макрон оказался настроен спасти пострадавшую экономику Ливана самостоятельно. Тогда ему не придется иметь дело ни с раздражительным Трампом, ни с упрямым Эрдоганом, ни даже с чересчур осторожной Ангелой Меркель.

Но ему придется считаться с непокорными ливанскими политиками, которые противятся любым политическим и экономическим реформам, которые могут свести на нет их привилегии, такие как свобода грабить государственные ресурсы. Макрон заявил: стране нужна «новая политическая инициатива». Чтобы удержать «запачканные руки» от финансовой помощи, потребуется нечто большее, чем просто грозный вид. Президенту также придется «срубить» несколько голов.

Главной мишенью является Хасан Насралле, лидер «Хезболлы». Именно из-за него большинство мировых лидеров не спешат помочь Ливану в борьбе с экономическим кризисом. Поддерживаемая Ираном «Хезболла» запустила свои щупальца почти повсюду — включая бейрутский порт, где произошли взрывы, — и мощное ополчение, с помощью которого можно защитить свои интересы.

На своей пресс-конференции Макрон призвал «Хезболлу» поддержать реформы и думать об интересах Ливана, а не Ирана. Но это потребовало бы от Насраллы полностью пересмотреть свою политику.

И потом, есть еще ливанцы. Пострадавшие от взрыва и отчаянно нуждающиеся в переменах, они будут цепляться за обещания Макрона и захотят увидеть результаты до его возвращения в Бейрут. Если он не справится с поставленной задачей, улицы Геммайзе во второй раз могут оказаться не такими приветливыми.