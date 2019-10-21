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Улицкой было стыдно за Россию, но в Грузии ее все равно не приняли: чем закончился скандал с радикалами

21 октября 2019, 16:39  •  15 • Политика
Спектакль, поставленный по произведению Людмилы Улицкой, пытались заблокировать в Грузии, несмотря на то что ранее Улицкая неоднократно говорила о стыде за Россию и высказывалась в пользу Грузии, точнее - радикальных грузинских настроений. Впрочем, на деле попытка скандальной провокации закончилась "пшиком".
Около двух десятков активистов устроили провокацию возле Театра имени Месхишвили в Кутаиси. Протестующие выступили с лозунгом, что выступление московских артистов неприемлемо. В числе причин, вызвавших возмущение, один из организаторов акции Ника Деисадзе заявил, что Россия якобы "похищает грузинскую землю".
Интересно, что в зале никаких проблем не было. Официальный представитель театра "У Никитских ворот" Валентина Иванова заявила, что зрители встретили артистов громом оваций. Кроме того, она указала, что акция протеста не имеет отношения к взаимодействию двух театров.
"Артисты нашего театра и художественный руководитель вообще не заметили ничего и не знали ничего. Этот пикет прошел, пока они были в театре", - пояснила Иванова в беседе с "Газетой.ру".
Русский театр должен был играть "Незабудки", поставленные по произведению Людмилы Улицкой. И это вторая интересная деталь. Ведь именно Улицкая известна своим уничижительным отношением к... России. Еще в 2014 году она заявляла, что стыдится за страну, в том числе из-за взаимоотношений с Грузией.
"...(стыдно за) невежественный и агрессивный парламент, за некомпетентное правительство, за руководящих политиков – сторонников насилия и вероломства, которые метят в супермены; стыдно за народ, который растерял нравственные ориентиры... Локальные войны в Чечне, в Грузии и теперь в Украине – это пролог. Эпилог, пожалуй, написать будет уже некому".
Позже Улицкая не один раз транслировала подобные заявления вновь. Как оказалось, грузинские радикалы не делают разделений на "своих" и "чужих", используя любые поводы для политических манипуляций.

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