Улицкой было стыдно за Россию, но в Грузии ее все равно не приняли: чем закончился скандал с радикалами

Около двух десятков активистов устроили провокацию возле Театра имени Месхишвили в Кутаиси. Протестующие выступили с лозунгом, что выступление московских артистов неприемлемо. В числе причин, вызвавших возмущение, один из организаторов акции Ника Деисадзе заявил, что Россия якобы "похищает грузинскую землю".

Интересно, что в зале никаких проблем не было. Официальный представитель театра "У Никитских ворот" Валентина Иванова заявила, что зрители встретили артистов громом оваций. Кроме того, она указала, что акция протеста не имеет отношения к взаимодействию двух театров.

"Артисты нашего театра и художественный руководитель вообще не заметили ничего и не знали ничего. Этот пикет прошел, пока они были в театре", - пояснила Иванова в беседе с "Газетой.ру".

Русский театр должен был играть "Незабудки", поставленные по произведению Людмилы Улицкой. И это вторая интересная деталь. Ведь именно Улицкая известна своим уничижительным отношением к... России. Еще в 2014 году она заявляла, что стыдится за страну, в том числе из-за взаимоотношений с Грузией.

"...(стыдно за) невежественный и агрессивный парламент, за некомпетентное правительство, за руководящих политиков – сторонников насилия и вероломства, которые метят в супермены; стыдно за народ, который растерял нравственные ориентиры... Локальные войны в Чечне, в Грузии и теперь в Украине – это пролог. Эпилог, пожалуй, написать будет уже некому".