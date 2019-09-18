Улики против Ирана: США расскажут об атаке на саудовские НПЗ

Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет — и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на неназванный источник в американских структурах власти. Причем, по версии Вашингтона, запуск ракет был осуществлен с территории Ирана. По данным CNN, пуски проводились из южной части страны.

Беспилотники также вылетели с территории иранской военной базы возле границы с Ираком, утверждают власти США. Ракеты, согласно оценкам следователей, пролетели на малой высоте над Ираком, прежде чем достичь своих целей.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис.

Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками.

Операция называлась «второй сдерживающий удар». Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — заявление пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая приводится на их сайте.

Он добавил, что эти атаки являются одной из крупнейших операций, проводимых силами хуситов «в глубине Саудовской Аравии».

«Удар был нанесен после тщательной разведывательной операции и заблаговременного мониторинга, а также при сотрудничестве с благородными и свободными жителями в самой Саудовской Аравии», — добавил бригадный генерал.

Он также пообещал все новые – более масштабные – атаки по важнейшим объектам саудитов.

«Саудовский режим вынуждает расширять размах наших операций, они будут все более болезненными, пока будет продолжаться агрессия в нашем отношении. Список наших целей расширяется день ото дня, у саудовского режима нет решения только для того, чтобы остановить агрессию и осаду нашей страны», — резюмировал военный.

На фоне начавшейся эскалации глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой заявил, что Соединенные Штаты хотят избежать вооруженного конфликта с Ираном.

По словам американского лидера, в данный момент американская сторона придерживается мнения, что Иран, вероятно, причастен к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, вопрос виновности или невиновности Тегерана в нападении сейчас рассматривается.

«Мы хотим определить, кто это [нанес удары по саудовским объектам] сделал», — прокомментировал Трамп.

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Американский лидер также подчеркнул, что США не хочет ни с кем войны и желает избежать ее, передает ФАН. При этом он отметил, что

Соединенные штаты лучше подготовлены к войне, потратив $1 трлн на вооружение.

Виновники нападения на саудовские нефтедобывающие объекты будут «привлечены к ответственности», заявил саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман.

«Мы не до конца знаем, что произошло. Саудовская Аравия будет сотрудничать с США в расследовании. Мы узнаем, кто это сделал», — сказал он.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал происходящее. По его словам, Эр-Рияду следует купить российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400 для защиты своих НПЗ.

«Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — заявил российский лидер.

С данным заявлением президент России выступил накануне в ходе пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии, в котором также принял участие президент Ирана Хасан Роухани.

«Народ Йемена вынужден был из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них (Йемена), они вынуждены были ответить. То, что делает народ Йемена, они защищают себя. И защищают от нападения», — подчеркнул Роухани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — сказал Хаменеи.

По его словам,

переговоры с США будут означать успех американской политики максимального давления на Иран.

«Официальные лица от президента и министра иностранных дел и других единогласно объявили, что мы с США не будем вести переговоры — ни двусторонние, ни многосторонние», — добавил Хаменеи.

Он также подчеркнул, что Иран может пойти на диалог с США, только если Вашингтон откажется от угроз в отношении Тегерана и вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин призывает к дипломатическому, а не военному способу разрешить растущую напряженность на Ближнем Востоке, передает НСН.

«Мы ждем результатов работы всех сторон, вовлеченных в расследование. Я не вижу окончательной картины того, кто это сделал. Но, конечно, все должно решаться в контексте очень напряженной ситуации в регионе», — подчеркнула немецкий лидер.

Атака на НПЗ спровоцировала панику на рынке. На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре доходила до $70, за сутки взлетев на 15%. При том, что на момент закрытия торгов в пятницу, 13 сентября, цена барреля была немногим больше $60. Это самый резкий внутридневной скачок цены со времени войны в Персидском заливе в 1991 году.