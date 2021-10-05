Уличные разборки по-украински: Цыгане и националисты устроили побоище в Волынской области

В Волынской области Украины цыгане и националисты устроили разборку прямо на улице. "Одно можно сказать точно: хороши что те, что другие. Ну и местные полицейские, которые не остановили ни тех, ни других, - тоже "молодцы", - комментируют в Сети.

На Украине цыгане и националисты устроили разборки в Волынской области. В начале первые избили вторых, а затем - вторые первых. Подробности конфликта сообщает Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Отмечается, что всё началось с того, что компания, предположительно, нетрезвых цыган избила бывшего участника карательной операции в Донбассе (АТО), который ждал автобус на остановке. После этого атошник вызвал подкрепление из националистов, и уже они поставили цыган на колени и заставили извиняться.

Первоначальная причина конфликта неизвестна, но одно можно сказать точно: хороши что те, что другие. Ну и местные полицейские, которые не остановили ни тех, ни других, - тоже "молодцы",

- комментирует автор Telegram-канала.

Напомним, что за семь лет войны в Донбассе на Украине появилось множество так называемых "ветеранов АТО". В большинстве своём это националисты, которые после своей службы оказались Киеву больше не нужны. В результате в стране регулярно происходят инциденты с их участием.