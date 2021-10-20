Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная / В мире

Уличные камеры в Италии не заметили толпы протестующих против COVID-паспортов

20 октября 2021, 00:00  •  81 • В мире
Один из жителей Италии прямо в разгар акции зашёл на сайт, чтобы в онлайн-режиме посмотреть на масштабы акции, однако вместо этого увидел лишь пустую площадь.
В городах Италии продолжаются протесты против COVID-паспортов. Так называемые паспорта здоровья стали обязательными для граждан страны с 15 октября. Это вызвало массовые манифестации.
Однако в СМИ, в том числе местных, об акциях противников COVID-паспортов стараются умалчивать. Интересно, что акции не замечают даже уличные камеры, с которых в онлайн-режиме ведутся трансляции.
Так, один из манифестантов, участвуя на уличной акции, продемонстрировал, что с камер в интернет показана пустующая площадь, в то время как она битком забита людьми.
Ряд итальянских СМИ объявили, что если это явление действительно массовое, а не случайный сбой, в ближайшее время будет проведено и опубликовано несколько независимых расследований.
Ранее в Сети разлетелось видео с итальянским комиссаром полиции, который с криком "Я не могу идти против своего народа" отказался разгонять протестующих. Тем не менее накануне в Триесте, где протестующие уже несколько дней устраивают акции, против демонстрантов в порту применили водомёты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
17 октября 2021, 22:25
Зеленский пообещал народу нормальные "по сравнению с европейскими" цены на газ
18 октября 2021, 13:35
Франция: сопротивление продолжается, в стране зреет атмосфера бунта
19 октября 2021, 01:15
Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке
18 октября 2021, 00:40
«Пошатнёт европейское единство»: каких масштабов может достичь миграционный кризис в ЕС из-за событий в Афганистане
19 октября 2021, 03:00
Литва готовится в ООН учить мир демократии и европейским ценностям
18 октября 2021, 21:05
«В альянсе не могут вести нормальный диалог»: почему Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2021, 22:15
Киев нарушил консульские договорённости, похитив гражданина России - Захарова
19 октября 2021, 22:15
Минпромторг поставил ультиматум "Якутии": Самолеты Sukhoi Superjet 100 могу...
19 октября 2021, 22:15
"Десятилетия сотрудничества закончились крахом": Что в Британии пишут о раз...
19 октября 2021, 22:15
"Мисс Украина" не испугалась радикалов: Девушка заявила о праве на русский ...
20 октября 2021, 00:00
Русские подлодки заставили главу Штаба обороны Великобритании заявить о "критиче...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.