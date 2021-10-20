Уличные камеры в Италии не заметили толпы протестующих против COVID-паспортов

Один из жителей Италии прямо в разгар акции зашёл на сайт, чтобы в онлайн-режиме посмотреть на масштабы акции, однако вместо этого увидел лишь пустую площадь.

В городах Италии продолжаются протесты против COVID-паспортов. Так называемые паспорта здоровья стали обязательными для граждан страны с 15 октября. Это вызвало массовые манифестации.

Однако в СМИ, в том числе местных, об акциях противников COVID-паспортов стараются умалчивать. Интересно, что акции не замечают даже уличные камеры, с которых в онлайн-режиме ведутся трансляции.

Так, один из манифестантов, участвуя на уличной акции, продемонстрировал, что с камер в интернет показана пустующая площадь, в то время как она битком забита людьми.

Ряд итальянских СМИ объявили, что если это явление действительно массовое, а не случайный сбой, в ближайшее время будет проведено и опубликовано несколько независимых расследований.

Ранее в Сети разлетелось видео с итальянским комиссаром полиции, который с криком "Я не могу идти против своего народа" отказался разгонять протестующих. Тем не менее накануне в Триесте, где протестующие уже несколько дней устраивают акции, против демонстрантов в порту применили водомёты.