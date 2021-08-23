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Улетят не все: США объявили об ужесточении правил допуска в аэропорт Кабула
23 августа 2021, 12:45 • 95 • Политика
США объявили об ужесточении правил пропуска в аэропорт Кабула.
Власти США объявили, что американские военные в аэропорту Кабула изменяют правила допуска на территорию.
Об этом стало известно в понедельник, 23 августа.
В здание аэропорта теперь будут пропускаться только граждане США, а также афганцы, имеющие визы и грин-карты на въезд в страну. Также разрешён допуск граждан стран НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что с июля США смогли эвакуировать из Кабула 33 тысячи человек.
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