Улетел не до конца: На выборах президента Казахстана у Токаева произошёл избирательный казус

В Казахстане сегодня выбирают главу республики. С утра уже проголосовал бывший президент, который заявил о своей отставке в марте этого года, Нурсултан Назарбаев.

Право управлять государством Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву. Кстати, он есть в числе кандидатов на пост главы государства.

Лидера республики жители выбирают на 5 лет.

Буквально через пару часов после Назарбаева свой выбор пришел сделать и.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он проголосовал на избирательном участке, который находится в здании "Астана-оперы", передает URA.RU.

Бросив бюллетень в избирательную урну, Токаев направился к выходу. Если бы он повернулся, то увидел бы, что бумага, на которой он указал имя желаемого президента, не упала на дно, а повисла.

Это заметили журналисты, находившиеся на избирательном участке. Дмитрий Смирнов, корреспондент из президентского пула, опубликовал в своих социальных сетях видео, которое подписал: "Бюллетень подвис: Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана, но как-то не до конца".

На всех избирательных участках в Казахстане предприняты меры предосторожности - установлены металлоискатели. Специалисты службы безопасности проверяют содержимое сумок.

В Казахстане к этому времени уже проголосовали представители Вооруженных сил республики и члены их семей. Их явка составила 100%. Об этом заявила пресс-служба оборонного ведомства.