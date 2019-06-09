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Улетел не до конца: На выборах президента Казахстана у Токаева произошёл избирательный казус

09 июня 2019, 11:54  •  43 • Политика
На выборах президента Казахстана у Касым-Жомарта Токаева произошёл избирательный казус. Когда он опустил бюллетень в избирательную урну, то он не упал, а повис. Это заметили журналисты.
В Казахстане сегодня выбирают главу республики. С утра уже проголосовал бывший президент, который заявил о своей отставке в марте этого года, Нурсултан Назарбаев.
Право управлять государством Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву. Кстати, он есть в числе кандидатов на пост главы государства.
Лидера республики жители выбирают на 5 лет.
Буквально через пару часов после Назарбаева свой выбор пришел сделать и.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он проголосовал на избирательном участке, который находится в здании "Астана-оперы", передает URA.RU.
Бросив бюллетень в избирательную урну, Токаев направился к выходу. Если бы он повернулся, то увидел бы, что бумага, на которой он указал имя желаемого президента, не упала на дно, а повисла.
Это заметили журналисты, находившиеся на избирательном участке. Дмитрий Смирнов, корреспондент из президентского пула, опубликовал в своих социальных сетях видео, которое подписал: "Бюллетень подвис: Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана, но как-то не до конца".
На всех избирательных участках в Казахстане предприняты меры предосторожности - установлены металлоискатели. Специалисты службы безопасности проверяют содержимое сумок.
В Казахстане к этому времени уже проголосовали представители Вооруженных сил республики и члены их семей. Их явка составила 100%. Об этом заявила пресс-служба оборонного ведомства.
Бюллетень подвис: Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана, но как-то не до конца pic.twitter.com/1VtqSe19MC
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июня 2019 г.

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