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Улетел и не обещал вернуться: Бывший король Испании эмигрировал за океан после скандала
05 августа 2020, 15:25 • 58 • Политика
Бывший король Испании, отрёкшийся от престола из-за коррупционного скандала, покинул родину. Журналисты узнали, что экс-монарх вместе с семьёй улетел за океан, в Доминиканскую Республику.
Корреспонденты La Vanguardia сообщают, что Хуан Карлос I, отказавшийся от испанской короны в 2014 году, покинул страну. Известно, что оскандалившийся монарх сначала перебрался в соседнюю Португалию, а затем вылетел в Доминиканскую Республику.
По информации издания, Доминикана может быть не конечной точкой эмиграции экс-короля: Хуан Карлос собирается провести на райском острове несколько недель, но о его дальнейших планах пока ничего не известно.
Напомним, несколько дней назад на официальном сайте королевского двора Испании появилось сообщение о письме Хуана Карлоса I, которое он отправил своему сыну - нынешнему правителю страны Филиппу VI. В документе сказано, что бывший глава государства собирается переехать "за пределы Испании" и что это решение обдуманное.
"Я был королём Испании в течение почти 40 лет, и на протяжении всех этих лет я всегда хотел лучшего для Испании и для короны", - отметил Хуан Карлос I в послании.
Он упомянул об общественном резонансе, который создали "некоторые события". Речь идёт о громком скандале, связанном с возможными счетами Хуана Карлоса I за рубежом. В Испании и Швейцарии начаты расследования.
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