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"Укржелдорога" заработала $6,5 млн на перевозках в РФ в I полугодии 2018 года

11 августа 2018, 14:39  •  34 • Украина

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Прибыль компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога") от пассажирских перевозок на российском направлении за I полугодие 2018 года составила 177,58 млн гривен ($6,5 млн). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Почти 63 млн гривен принес поезд №6/5 Киев - Москва, на втором месте - поезд №74/73 Львов - Москва с финансовым результатом более 38 млн гривен. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва. Проездные документы на поезда сообщением Украина - Россия продаются без скидок, которые действуют на других международных направлениях", - констатировали в "Укрзализныце". По данным предприятия, пассажиропоток в первом полугодии составил 358,9 тысячи пассажиров, что на 17,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее в компании сообщали, что в 2017 году три из пяти самых прибыльных для нее пассажирских поездов следовали в Россию, в том числе самый прибыльный сообщением Киев - Москва.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина по-прежнему рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Позже он уточнил, что в его ведомстве планируют прекратить только пассажирские перевозки, но оставить грузовые. При этом министр признал, что имеет точных данных о том, сколько людей пострадают от такой инициативы. Кроме того, в стране озвучили идею запретить и автобусные перевозки между двумя странами.

Комментируя данные инициативы правительства, в "Укрзализныце" сообщили, что готовы выполнить любое решение кабмина.

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