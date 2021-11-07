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«Укрзализныця» украла у РЖД 20 локомотивов. Чем объясняется угольная блокада?

07 ноября 2021, 05:00  •  67 • Украина

Укразализныця украла у Российских железных дорог двадцать локомотивов. Именно этим объясняется нежелание РЖД попускать на территорию Украины даже поезда с углём из Казахстана. Как пишет в своём телеграм-канале специально для RT Сергей Колясников, дело вовсе не в обстрелах Донбасса и турецких Байрактарах.

«Ещё в октябре 2020 года председатель правления украинской государственной железнодорожной компании „Укрзалізниця‟ Владимир Жмак заявлял, что компания разрушена полностью, 95% локомотивов непригодны к работе.

К ноябрю 2021 года проблему „украинские партнёры‟ начали решать в привычном ключе. И холдинг „Российские железные дороги‟ потерял больше 20 магистральных локомотивов, их присвоило ПАО „Украинская железная дорога‟. Это не считая слухов о замене новых тележек российских грузовых вагонов на украинские 50-летней давности.

Но налаженная в лучших традициях украинской государственности система экспроприации дала сбой. РЖД не изъявила желания стать донором, и транспортировка грузов в украинском направлении начала резко сокращаться. В том числе и угля.

Поскольку украинские власти не утруждают себя взглядом на карту (по их представлениям, Украина находится в центре земли, а вокруг располагаются мелкие региональные державы вроде США, Германии, Великобритании, Китая и России), решено заказать уголь из Казахстана. И тут пришло понимание, что без РЖД эту задачу не решить никак. А там есть серьёзные вопросы, например, по поводу двух десятков украденных локомотивов, фотографий которых на украинских просторах полно в сети.

Ситуация патовая. По словам депутата Верховной рады Ивана Крулько, сейчас на Украине есть 88 энергоблоков ТЭС, из них на сегодняшний день 37 функционирует, а 51 не работает, они закрыты из-за недостатка топлива. Более того, самая мощная в Киевской области Трипольская ТЭС остановила работу из-за снижения до минимума поставок угля. На очереди веерные отключения.

Получается, что история с прекращением поставок того же угля — это не про блокаду, что вообще России несвойственно (в отличие от). Это печальный рассказ о том, как престарелый вор украл у добродушного соседа сумку, в которой тот носил вору то бесплатную, то дешёвую еду из жалости. И сосед откровенно оторопел от такой наглости».

Показательно, что вышеупомянутый Жмак действительно заявлял, что подвижной состав «Укрзализныци» разваливаются на ходу, а износ инфраструктуры компании в скором времени достигнет отметки в 100%.

«Износ 958 электровозов и 227 тепловозов составляет 96%; 41 138 грузовых вагонов — 89%; 2 040 пассажирских вагонов — 88%; 34 тысяч устройств ж/д автоматики и связи — 68%; ж/д пути изношены на 34%, а контактная сеть (9 319 км) — на 71%», — заявил в своём отчёте Владимир Жмак.

Как видим, новые эффективные европейские менеджеры действительно взялись за решение проблем в меру своей специализации. А именно — стали воровать активы у соседей.

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