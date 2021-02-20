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«Укрзализныця» приступила к тотальному сокращению персонала
20 февраля 2021, 22:15 • 149 • Украина
Одно из основных украинских транспортных предприятий — акционерное общество «Железные дороги Украины» («Укрзализныця», УЗ) — начало очередной этап своей структурной реформы. После скандального объявления о сдаче в концессию зданий вокзалов в крупных городах и продаже складских помещений на небольших станциях руководство УЗ вознамерилось «оптимизировать» тысячи рабочих мест на подконтрольных ему участках международных магистралей. По некоторым данным, количество соискателей пособия по безработице из числа бывших железнодорожников в стране будет расти в геометрической прогрессии. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
Объявление в окошке билетной кассы вокзала небольшой станции Круты (Черниговская область) может повергнуть в депрессию даже оптимиста.
На вопрос, где потенциальный путник может приобрести документ на проезд, дежурная по станции заявляет следующее: «Проситесь на проходящий поезд. Может, кто-то из проводников смилуется и возьмет вас [в качестве пассажира]». И тут же грустно добавляет: «Нашего кассира уволили и сократили кассиров еще на 20-30 ближайших станциях».
Впрочем, увольнения коснулись не только работников касс. Согласно официальной информации, «настоятельные рекомендации» сменить профессию получили многие путевые обходчики, мастера ремонтных бригад и даже помощники машинистов подвижного состава.
Он отметил: учитывая, что в настоящее время общая численность сотрудников «Укрзализныци» составляет около 260 тысяч человек, по украинской транспортной отрасли в целом будет нанесен существенный удар.
Любопытно, что еще год назад фактический глава УЗ Владимир Жмак клятвенно заверял, что «ни о каких увольнениях и сокращениях» в сфере украинских железных дорог не может быть и речи. Он лишь пообещал, что руководимая им организация «попросту пересмотрит свою финансовую политику». Результатом «пересмотра» стал переход основных местных отделений дороги на четырехдневную рабочую неделю. Помимо прочего, ряд филиалов «Укрзализныци» в одностороннем порядке приостановил действие коллективных договоров и отказался от выплаты не только премий, но и социальных пособий, а также дополнительных льгот лицам, работающим на опасных участках.
Дальше — больше. В некоторых регионах работники УЗ были уволены лишь за то, что позволили себе принять участие в акциях протеста у здания правительства Украины в Киеве.
Ответ на этот вопрос попыталась дать социолог Наталья Череда.
Как бы там ни было, представители украинских профсоюзных организаций намерены идти до конца. Они уже обратились за помощью в Международную конфедерацию железнодорожников и транспортных строителей, Международную организацию труда и Европейскую федерацию транспортников.
Участники протестов пообещали, что «позорной практике закрытия станционных касс и изгнания машинистов» в стране будет положен конец.
Автор: Леонид Андросов
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