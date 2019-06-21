Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сбитый беспилотник США вынудил европейские авиакомпании отказаться от полётов на...
Медведчук заявил, что Порошенко нашёл готовых ему помочь союзников
В Госдуме поддержали создание базы адвокатов для помощи россиянам за границей
Начальники Генштабов ОДКБ встретились в Москве
Главная / Украина

«Укртрансгаз» снова заявил об угрозе остановки прокачки газа по ГТС

21 июня 2019, 19:24  •  41 • Украина
Компания «Укртрансгаз» вновь заявила об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.
 
© Jan Koller/CTK globallookpress.com
 

Об этом говорится на сайте компании.

Уточняется, что в настоящий момент «Укртрансгаз» не может закупить газ для обеспечения работы ГТС из-за долгов, а имеющихся запасов хватит менее чем на месяц.

«Сейчас запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС на производственно-технологические нужды составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м», — указывается в заявлении.

В компании заявили, что 12 аукционов «Укртрансгаза» на закупку газа с поставкой в июле — декабре общим объёмом 880 млн куб. м и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд гривен без НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений. Предполагается, что причиной этого стали дефицит средств «Укртрансгаза» и, как следствие, несвоевременные расчёты по уже заключённым договорам закупок газа, долг по которым достиг 4,1 млрд гривен.

Отмечается, что несколько поставщиков готовы в июне — августе поставить 190 млн куб. м газа по заключённым контрактам при условии уплаты компанией долга за предыдущие периоды.

«ГСЧС Украины 20 июня предоставила обратную связь, классифицировав уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», — заключили в компании.

Ранее «Укртрансгаз» уже сообщал о подобном и указывал, что газа, необходимого на собственные производственно-технологические нужды, осталось лишь до 24 июня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 19:24
«Укртрансгаз» снова заявил об угрозе остановки прокачки газа по ГТС
21 июня 2019, 19:24
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
21 июня 2019, 09:39
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
21 июня 2019, 16:09
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
20 июня 2019, 20:39
«Нет никаких доказательств, только слухи»: власти Малайзии назвали политически мотивированными выводы следствия по MH17
21 июня 2019, 09:39
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 11:54
Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
19 июня 2019, 05:54
Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
16 июня 2019, 06:24
Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. Люди, догоняя президента, падали
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.