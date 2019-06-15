Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хайли лайкли 2.0: Британия "с почти определенной вероятностью" уверена...
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостанов...
«Вышел за рамки»: на Украине признали неконституционными действия Порошенко по с...
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Главная / Украина

"Укртрансгаз" пожаловался на дефицит средств и заявил об угрозе работе ГТС страны

15 июня 2019, 05:39  •  58 • Украина

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Компания "Укртрансгаз" (выполняет функции оператора газотранспортной системы) сообщила об остром дефиците средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд, что угрожает возникновению ЧП в масштабе всей страны. Об этом компания сообщила в пятницу.

"В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам закупки газа для собственных производственно-технологических нужд. Долги компании перед поставщиками топливного газа за март-апрель достигли 4,1 млрд гривен (почти $152 млн). Поэтому поставщики газа отказываются предоставлять в дальнейшем определенные действующими контрактами объемы газа", - сообщили в компании.

"Остаточных объемов газа на ПТН, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня", - сказано в сообщении.

"Укртрансгаз" обратился с соответствующими письмами в Госслужбу по ЧС, а также Совет национальной безопасности и обороны Украины. Компания ведет переговоры с регулятором в сфере энергетики, а также кредиторами, включая "Нафтогаз Украины", чтобы исправить ситуацию. Компания поясняет свои финансовые проблемы установленными в конце 2018 году необоснованными "временными тарифами", которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60%. Кроме того, подчеркивается в сообщении, пока не решена проблема несанкционированного отбора газа в стране.

На Украине продолжается процесс так называемого анбандлинга - разделения компании "Нафтогаз Украины" и создания нового оператора ГТС страны. Планируется, что он заработает с 2020 года, когда прекратит действие транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Между тем, руководство "Нафтогаза" и правительство страны имеют различные взгляды на этот счет.

Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции госкомпании "Нафтогаз Украины", которая настаивала на модели ISO (independent system operator). Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой газотранспортной системы (ГТС) за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
14 июня 2019, 11:54
Гройсман собирается бороться за должность премьера Украины
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
14 июня 2019, 21:54
Американский барин указал Плахотнюку на дверь
14 июня 2019, 11:54
Саакашвили заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину
14 июня 2019, 12:09
Плахотнюк пытается подкупить посла США
14 июня 2019, 15:09
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2019, 01:09
Украинскому раскольнику Филарету грозит повторное отлучение: Против него ополчилась н...
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки ра...
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев ...
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
15 июня 2019, 00:54
Три касания с перегрузками: МАК опубликовал предварительный отчёт по катастрофе в Шер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
11 июня 2019, 15:54
Трамп не шутил: США наказали Эрдогана за С-400
08 июня 2019, 16:24
"Готовности Путина нет": От Зеленского требуют уйти из "Минска" и усилить ВСУ
13 июня 2019, 13:09
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
08 июня 2019, 06:39
Турист спас музей от закрытия, взломав не открывавшийся десятки лет сейф
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.