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«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

19 августа 2019, 20:24  •  5 • Украина
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
 
Reuters
 

«Укртрансгаз», «Молдовагаз» и операторы ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей… уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объёмом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объёмов транзита российского газа по территории Украины», — говорится в сообщении оператора украинской газотранспортной системы в Facebook.

В «Укртрансгазе» отметили, что к концу 2019 года планируется завершить модернизацию украинской газоизмерительной станции «Гребеники», а также станции «Каушаны» в Молдавии.

Кроме того, операторы других стран также обязались выполнить ряд подготовительных технических работ.

В июне «Укртрансгаз» направил предложение Молдавии импортировать газ в ЕС через свою ГТС в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии.

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