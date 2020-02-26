Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кишинёв пытается заставить Приднестровье перейти на леи
Путин охарактеризовал свое общение с судьями
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Игорь Панарин: Мировая политика О создании ГИАРуссии
Главная / Украина

«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай

26 февраля 2020, 15:54  •  61 • Украина
«Укрпочта» возобновила приём посылок для доставки в Китай. Об этом информирует пресс-служба организации.
 
©ukrposhta Instagram
 

«С 26 февраля возобновляется приём всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи посольства КНР на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приёму посылок.

Также уточняется, что доставка почтовых отправлений из Китая на Украину не была приостановлена.

Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 20:24
ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта
25 февраля 2020, 17:09
Зеленский намерен посетить шахтёрские города Украины
25 февраля 2020, 17:24
Коронавирус украинского единства
26 февраля 2020, 12:39
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
26 февраля 2020, 15:54
«Обычная практика»: Трамп продлил связанные с Украиной антироссийские санкции
25 февраля 2020, 20:24
Зеленский пообещал не закрывать шахты до трудоустройства горняков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.