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«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
26 февраля 2020, 15:54 • 61 • Украина
«Укрпочта» возобновила приём посылок для доставки в Китай. Об этом информирует пресс-служба организации.
©ukrposhta Instagram
«С 26 февраля возобновляется приём всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи посольства КНР на Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приёму посылок.
Также уточняется, что доставка почтовых отправлений из Китая на Украину не была приостановлена.
Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.
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