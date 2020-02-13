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«Укрпочта» приостановила доставку почтовых отправлений в Китай
13 февраля 2020, 21:54 • 68 • Украина
«Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай. Об этом говорится на сайте организации.
«Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет», — рассказали в компании.
Отмечается, что «в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределённый срок приём всех видов отправлений в Китай временно приостановлен».
«Национальная почта Китая и другие логистические партнёры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая», — говорится в сообщении.
При этом подчёркивается, что «из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены».
Ранее оператор почтовой связи Казахстана «Казпочта» сообщил о приостановке приёма всех видов почтовых отправлений в Китай.
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