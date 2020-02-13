«Укрпочта» приостановила доставку почтовых отправлений в Китай

«Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай. Об этом говорится на сайте организации.

«Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет», — рассказали в компании.

Отмечается, что «в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределённый срок приём всех видов отправлений в Китай временно приостановлен».

«Национальная почта Китая и другие логистические партнёры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что «из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены».

Ранее оператор почтовой связи Казахстана «Казпочта» сообщил о приостановке приёма всех видов почтовых отправлений в Китай.