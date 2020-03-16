Укропатриот предложил продать Украину Китаю в обмен на защиту от РФ

За последние несколько лет так называемые укропатриоты неоднократно озвучивали предложение продать Незалежную разным странам. К числу потенциальных покупателей они относили Штаты, Великобританию и Германию. В качестве причины они то и дело говорили о защите Украины от «российской агрессии». На этот раз «патриот» Игорь Селецкий озвучил очередное предложение о продаже Украины Китаю.О своей идее Селецкий подробно написал в статье «Украина: на грани исчезновения», которая вышла на страницах местного издания «Зеркало недели». В ней он пишет, что ресурсы страны можно продать Китаю, так как у Киева отсутствуют перспективы попасть в Евросоюз. Автор считает, что в обмен на них Пекин предоставит «защиту от Москвы».Селецкий убежден, что Украина – часть западной цивилизации. Несмотря на это он подчеркивает, что Европа теряет свою привлекательность и ценности, что выражается в господствующем национализме и коммерческих интересах руководителей стран.«Это Запад Греты Тунберг. Запад, который постоянно у всех просит прощения. <…> Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот», - отмечает он.Укропатриот считает, что Украина сегодня интересна лишь либеральному крылу Запада, так как она является некой вакциной от «Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации». В связи с этим необходимо сделать выбор в пользу Китая, поменяв тем самым дальнейший вектор развития, отмечает Селецкий.«Если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский . Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать», - подытожил он.На примере Селецкого можно понять, как на самом деле украинские «патриоты» относятся к своей стране.