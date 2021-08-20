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Укронационалисты вышли на языковой патруль

20 августа 2021, 20:35  •  8 • Украина

В преддверии Дня независимости Украины по стране стартовала акция под кодовым названием «Защитим мову!» Так, волонтеры из числа бывших участников «АТО в Донбассе» начали масштабную проверку эфиров тв-каналов и радиостанций на предмет русскоязычного контента. Также под цензурную лупу попал репертуар районных домов культуры и даже центров детского и юношеского творчества. Кроме волонтеров в роли цензоров также выступают чиновники.

Языковой патруль посетил центр детского и юношеского творчества в Сумской области и запретил спектакль, посвященный творчеству Сергея Есенина. Как бы не старался директор центра Валерий Мищенко убедить цензоров в том, что все стихи исполняются на украинском языке, инспекторы были решительны в своем вердикте.

«На украинской сцене не место представлению, прославляющему идеологически вредного поэта», — заявили инспекторы.

Одним словом, попытки выявить «вражескую пропаганду» — ничто иное, как страх потерпеть культурное поражение. Поэтому Киев внедряет украинский язык силовыми методами.

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