Укронационалисты вышли на языковой патруль

В преддверии Дня независимости Украины по стране стартовала акция под кодовым названием «Защитим мову!» Так, волонтеры из числа бывших участников «АТО в Донбассе» начали масштабную проверку эфиров тв-каналов и радиостанций на предмет русскоязычного контента. Также под цензурную лупу попал репертуар районных домов культуры и даже центров детского и юношеского творчества. Кроме волонтеров в роли цензоров также выступают чиновники.Языковой патруль посетил центр детского и юношеского творчества в Сумской области и запретил спектакль, посвященный творчеству Сергея Есенина. Как бы не старался директор центра Валерий Мищенко убедить цензоров в том, что все стихи исполняются на украинском языке, инспекторы были решительны в своем вердикте.«На украинской сцене не место представлению, прославляющему идеологически вредного поэта», — заявили инспекторы.Одним словом, попытки выявить «вражескую пропаганду» — ничто иное, как страх потерпеть культурное поражение. Поэтому Киев внедряет украинский язык силовыми методами.