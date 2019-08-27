|
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
27 августа 2019, 20:09 • 67 • Украина
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
© ukroboronprom Facebook
Об этом она заявила в интервью LB.ua.
По её словам, в настоящий момент в украинской системе ОПК есть много коррупционных рисков.
«Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из России. Сегодня «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», — сказала она.
Депутат также добавила, что на вооружении ВСУ до сих пор находится большое количество техники, производимой в России.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны находится «в достаточно плохом состоянии».
14 августа «Укроборонпром» заявил об угрозе остановки работы Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ).
Подробнее о ситуации с ВПК Украины — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 августа 2019, 02:39
|
25 августа 2019, 19:39
|
23 августа 2019, 02:39
|
22 августа 2019, 00:39
|
24 августа 2019, 19:28
|
25 августа 2019, 06:39
|
22 августа 2019, 07:09