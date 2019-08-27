Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

По её словам, в настоящий момент в украинской системе ОПК есть много коррупционных рисков.

«Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из России. Сегодня «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», — сказала она.

Депутат также добавила, что на вооружении ВСУ до сих пор находится большое количество техники, производимой в России.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны находится «в достаточно плохом состоянии».

14 августа «Укроборонпром» заявил об угрозе остановки работы Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ).

Подробнее о ситуации с ВПК Украины — в материале RT.