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«Укроборонпром» может подпасть под американские санкции
29 ноября 2019, 22:24 • 26 • Украина
Украинский государственный концерн «Укроборонпром» может подпасть под американские санкции в случае продажи завода «Мотор Сич» китайским компаниям.
© АО «Мотор Сич»
Об этом глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил изданию «Новое время».
«Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с «Укроборонпромом» получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок «Вертолётам России» — и возникнет кафкианская ситуация, когда «Укроборонпром» с «Мотор Сич» окажутся в американских антироссийских санкциях», — сказал он.
Терентьев добавил, что в этой ситуации под американскими санкциями могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют «Укроборонпром», в том числе и госбанки.
Ранее издание The Wall Street Journal в преддверии визита бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на Украину сообщало о его планах помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Позднее в «Мотор Сич» заявили о покупке более чем 50% акций завода китайскими Skyrizon и Xinwei Group.
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