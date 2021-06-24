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Укроборонпром хвастается, что американцы откажутся от «Хаммеров» в пользу украинских «Дозоров»
24 июня 2021, 03:15 • 79 • Украина
Несмотря на то, что украинскую армию разворовывают, а на самом деле Украина не в состоянии производить даже устаревшие танки, которые на полях сражений в Донбассе моментально превращаются в металлолом, пропагандисты продолжают вовсю нахваливать военную технику, которую якобы производят на Украине.
Правда, на недавно состоявшейся в Киеве Международной выставке «Оружие и безопасность» вдруг выяснилось, что и образцов пока нет, а есть лишь макеты, да и скопированы они с российских прототипов. Которые – в отличие от украинских – уже практически завершили испытания и вот-вот поступят на вооружение в армию РФ.
Но украинцы не унывают и продолжают рапортовать о своих победах. Так, заместитель главы Укроборонпрома Михаил Морозов в интервью изданию «Бабель» в рубрике «Один день с главой Укроборонпрома Юрием Гусевым» похвастался итогами выставки «Оружие и безопасность». И если верить чиновнику, то Украина уже заключила контракт с Эфиопией, ведет борьбу за тендер в Малайзии, готовится к сотрудничеству с Бразилией, на носу контракт с Ираком и переговоры с Перу. Это однозначно победа – Эфиопия и Малайзия, конечно же, перспективные торговые партнеры для Украины.
Но, оказывается, не только эфиопские вооруженные силы не могут спать без украинской техники. Как сообщил журналистам – по секрету, конечно же – заместитель главы Укроборонпрома, США заключили контракт на покупку украинской боевой машины «Дозор-Б». Цена за новинку – 500 тысяч долларов. Морозов заявил, что, скорее всего, одну модель американцы приобрели в качестве тестового образца.
И на этой оптимистической ноте чиновнику завершить бы свои победные славословия. Но Михаил Морозов заявил, что если американцам подойдет украинский броневик, то не исключено, что в будущем они откажутся от «Хаммеров» в пользу украинского «Дозора»!
Это феерично. Многие помнят скандал с проваленным иракским контрактом на поставки БТР-4, у которых в корпусах обнаружились трещины. Первые «Дозоры», изготовленные в 2014 году львовском бронетанковом ремонтном заводе с использованием закупленной в Польше брони, преследовала та же проблема – импортная сталь оказалась бракованной и удалось изготовить лишь около десятка таких машин.
В результате несмотря на то, что броневик «Дозор» был разработан и создан специалистами Харьковского КБ им. Морозова, Украина закупила в мае этого года партию из девяти бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD, собранных из поставляемых польских комплектов. И как раз польские броневики Oncilla разработаны на основе предоставленной конструкторской документации легкого украинского бронетранспортера «Дозор-Б». Потому что несмотря на то, что первые украинские образцы были созданы почти 15 лет назад, до сих пор страна так и не смогла наладить выпуск своей бронетехники. И в ходе сравнительных испытаний украинские изделия проиграли своим польским клонам.
Напрашивается вопрос – о каких таких контрактах с американцами на поставки несуществующих украинских броневиков «Дозор-Б» может говорить заместитель главы Укроборонпрома Михаил Морозов, если сама Украина не смогла производить эту технику, а закупила ее польские аналоги? Причем, цена одного польского броневика составляет 317 тысяч долларов США, а не 500 тысяч, которые запрашивает за свой «Дозор-Б» Укроборонпром.
Одним словом, кроме десятка машин, которые были изготовлены еще семь лет назад, никаких «Дозоров» в украинской армии нет. Есть только видеоролики и победные реляции украинских чиновников.
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