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"Укроборонпром" доживает последние месяцы

03 декабря 2020, 17:45  •  235 • Политика
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев ищет способы борьбы с коррупцией на государственных предприятиях
Украинский госконцерн "Укроборонпром" будет расформирован в 2021 году. Об этом заявил только сегодня вступивший в должность руководителя предприятия Юрий Гусев.
"Вместо него будут созданы холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности во избежание коррупционных или иных рисков", – цитирует News.ru свежеиспеченного главу "Укроборонпрома".
Отмечается, что Гусев провел 3 декабря первую свою пресс-конференцию на этом посту. О его назначении также стало известно сегодня.
Прежнего руководителя оборонного концерна Айвараса Абромавичуса президент страны Владимир Зеленский уволил еще в октябре. До сей поры предприятием временно рулил Игорь Фоменко.
О том, что "Укроборонпром" стоит на пороге больший перемен буквально в понедельник, 30 ноября, поведал именно Фоменко в интервью РБК-Украина. Цель трансформации концерна, по его словам, "сделать этот государственный бизнес конкурентоспособным" на мировом оружейном рынке.
Сейчас в состав "Укроборонпрома" входят 116 предприятий, на которых трудятся 60 тыс человек. В том интервью Фоменко утверждал, что в концерне останется 65 предприятий.
Также он огорошил соотечественников тем, что на Украине нет ни одной промышленной мощности полного цикла для производства ни патронов, ни боеприпасов. Все, чем пользуется украинская армия сегодня, – это или старые арсеналы, или купленное за границей. А все потому, что "революция гидности" выдавила из Незалежной Донбасс – именно в Луганске находится единственный в постсоветской Украине патронный завод.
Напомним, в августе в соборной разгорелся очередной скандал в сфере ВПК. Как писали местные СМИ, легендарный "Антонов", который входит в "Укроборонпром", приобрел восемь вспомогательных газотурбинных двигателей ТА18-200-124 у компании из ОАЭ. На самом деле оказалось, что это двигатель для военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан", разработанный российской компанией "Аэросила", пишет портал "Наши гроши".
Киев купил их через своего арабского посредника, заплатив за двигатели более $4 млн. А напрямую госкомпании Незалежной не могут приобретать нашу продукцию военного назначения, поскольку революционные вожди запретили собственным предприятиям сотрудничество с Россией.

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