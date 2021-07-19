Укро-турецкие «Байрактары» будут постоянно патрулировать Крым • 119 • Украина

Незаметная, но крайне тревожная новость последних дней. На фоне политических и природных катаклизмов нынешней недели, российская сторона пока не прореагировала на действия Военно-Морских сил Украины, поставивших на боевое дежурство ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 в Чёрном и Азовском морях.



Боевые БПЛА, прославившиеся своими победами в Нагорном Карабахе, уже начали патрулирование морской акватории у берегов Крыма. Главное, теперь подобные полеты будут организованы на постоянной основе. Первый дрон производства Турции подразделения ВМСУ приняли в четверг. Следом идет целая партия таких аппаратов, вооруженных высокоточными бомбами. Речь о 900-килограмовой авиабомбе HKG-84 или турецких крылатых бомбах с лазерной головкой самонаведения MAM-C и MAM-L, которые успешно испытаны по кораблям-мишеням в Мраморном море.



Как говорится в сообщении Минобороны Украины, сейчас «проводятся окончательные приемочные испытания комплекса на месте базирования. Мы получили эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами». Киевские националисты окрестили Байрактары «боевой птицей, которую боится Россия».



Напомним, начиная со второй половины марта беспилотники ВСУ практически ежесуточно появлялись у северных границ Республики Крым. Основные запуски осуществлялись в районе испытательного полигона «Ягорлык» у села Александровка на юго-западе Херсонщины. Это берег Днепро-Бугского лимана, стратегическая территория между Херсоном и Очаковом. Следом звено дронов осуществило перелет с материка к черноморскому острову Тендровская коса. Отсюда до крымского побережья рукой подать. На острове расположен многофункциональный военно-морской полигон, а теперь Тендровская коса стала «аэродромом подскока» для боевых аппаратов Мade in Turkey, нацеленных на крымские средства ПВО.



При облетах полуострова украинцы отключали приемопередающие устройства-транспондеры БПЛА , чтобы обычные средства слежения не смогли засечь маршрут. Во всяком случае, Киев успел заявить, что «удалось обойти радары оккупантов». Кроме того, якобы успешно был отработан поиск надводных целей и выдача целеуказаний новейшему береговому ракетному комплексу «Нептун». Практически не скрывая, что речь идет о возможных атаках на корабли Черноморского флота.



Однако внезапно полеты прекратились. Выяснилось интересная подробность. Для полноценного использования Bayraktar TB2 обязательно необходимо «техническое сопровождение» спецов ВВС Турции. Проще говоря, без турецких офицеров этот беспилотник - груда композитного хлама.



Почему же нынешней весной турки посадили «Байрактары»? Ответ прост. Из-за жестоких коронаврусных ограничений Москва приняла решение оставить Анталию, Аланью, Кемер и прочий Бодрум без многомиллионного потока отдыхающих с российскими паспортами. Для турецкого бизнеса это реально больно, особенно если учесть, что зловредный ковид странным образом обошел их ближайших конкурентов – курорты Египта и Болгарии. К эпидемиологической ситуации в этих странах у Минздрава РФ никаких претензий не нашлось.



Османы вроде бы сделали правильные выводы. Сразу несколько делегаций официальной Анкары расшаркались перед Кремлем, как только могут восточные чиновники. И вот после трехмесячного запрета турецкое направление вновь открыто для российских туристов. Уже 22 июня на международный аэропорт Antalya Havalimanı пошли сразу 78 рейсов «Аэрофлота», Royal Flight, Smartavia, «Ямала», Nordwind, S7 и ряда других ведущих авиакомпаний РФ. До конца июля Ассоциация туроператоров России прогнозирует больше 150 «турецких» рейсов в день. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, за три ближайших месяца Турцию посетит не менее 3 миллионов наших соотечественников.



То есть, в нынешнем сезоне турки получили буквально все, что хотели. После чего, демонстративно послав подальше стратегические интересы России на Черном море, начали июльские поставки самих аппаратов и бомбовых комплектов Bayraktar TB2 непосредственно для крымских патрулей Военно-Морских сил Украины.



Незаметная, но крайне тревожная новость последних дней. На фоне политических и природных катаклизмов нынешней недели, российская сторона пока не прореагировала на действия Военно-Морских сил Украины, поставивших на боевое дежурство ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 в Чёрном и Азовском морях.Боевые БПЛА, прославившиеся своими победами в Нагорном Карабахе, уже начали патрулирование морской акватории у берегов Крыма. Главное, теперь подобные полеты будут организованы на постоянной основе. Первый дрон производства Турции подразделения ВМСУ приняли в четверг. Следом идет целая партия таких аппаратов, вооруженных высокоточными бомбами. Речь о 900-килограмовой авиабомбе HKG-84 или турецких крылатых бомбах с лазерной головкой самонаведения MAM-C и MAM-L, которые успешно испытаны по кораблям-мишеням в Мраморном море.Как говорится в сообщении Минобороны Украины, сейчас «проводятся окончательные приемочные испытания комплекса на месте базирования. Мы получили эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами». Киевские националисты окрестили Байрактары «боевой птицей, которую боится Россия».Напомним, начиная со второй половины марта беспилотники ВСУ практически ежесуточно появлялись у северных границ Республики Крым. Основные запуски осуществлялись в районе испытательного полигона «Ягорлык» у села Александровка на юго-западе Херсонщины. Это берег Днепро-Бугского лимана, стратегическая территория между Херсоном и Очаковом. Следом звено дронов осуществило перелет с материка к черноморскому острову Тендровская коса. Отсюда до крымского побережья рукой подать. На острове расположен многофункциональный военно-морской полигон, а теперь Тендровская коса стала «аэродромом подскока» для боевых аппаратов Мade in Turkey, нацеленных на крымские средства ПВО.При облетах полуострова украинцы отключали приемопередающие устройства-транспондеры БПЛА , чтобы обычные средства слежения не смогли засечь маршрут. Во всяком случае, Киев успел заявить, что «удалось обойти радары оккупантов». Кроме того, якобы успешно был отработан поиск надводных целей и выдача целеуказаний новейшему береговому ракетному комплексу «Нептун». Практически не скрывая, что речь идет о возможных атаках на корабли Черноморского флота.Однако внезапно полеты прекратились. Выяснилось интересная подробность. Для полноценного использования Bayraktar TB2 обязательно необходимо «техническое сопровождение» спецов ВВС Турции. Проще говоря, без турецких офицеров этот беспилотник - груда композитного хлама.Почему же нынешней весной турки посадили «Байрактары»? Ответ прост. Из-за жестоких коронаврусных ограничений Москва приняла решение оставить Анталию, Аланью, Кемер и прочий Бодрум без многомиллионного потока отдыхающих с российскими паспортами. Для турецкого бизнеса это реально больно, особенно если учесть, что зловредный ковид странным образом обошел их ближайших конкурентов – курорты Египта и Болгарии. К эпидемиологической ситуации в этих странах у Минздрава РФ никаких претензий не нашлось.Османы вроде бы сделали правильные выводы. Сразу несколько делегаций официальной Анкары расшаркались перед Кремлем, как только могут восточные чиновники. И вот после трехмесячного запрета турецкое направление вновь открыто для российских туристов. Уже 22 июня на международный аэропорт Antalya Havalimanı пошли сразу 78 рейсов «Аэрофлота», Royal Flight, Smartavia, «Ямала», Nordwind, S7 и ряда других ведущих авиакомпаний РФ. До конца июля Ассоциация туроператоров России прогнозирует больше 150 «турецких» рейсов в день. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, за три ближайших месяца Турцию посетит не менее 3 миллионов наших соотечественников.То есть, в нынешнем сезоне турки получили буквально все, что хотели. После чего, демонстративно послав подальше стратегические интересы России на Черном море, начали июльские поставки самих аппаратов и бомбовых комплектов Bayraktar TB2 непосредственно для крымских патрулей Военно-Морских сил Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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