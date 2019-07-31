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«Укринформ» закрыл пресс-центр после нападения радикалов

31 июля 2019, 01:54  •  49 • Украина
Информационное агентство «Укринформ» закрыло пресс-центр в Киеве после нападения группы радикалов во время пресс-конференции. Об этом заявила замгендиректора агентства Марина Сингаевская.
 
РИА Новости
 

«После нападения «Укринформ» закрывает первый пресс-зал. Сумма нанесённого ущерба устанавливается», — сообщила она.

Сингаевская уточнила, что участники инцидента выбили дверь в пресс-центр, сломали акустическую конференц-систему, вырвали микрофоны и оборвали жалюзи.

По её словам, пресс-центр не будет работать до завершения ремонта.

Ранее при нападении неизвестных на пресс-центр «Укринформа» пострадали три человека.

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