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«Укринформ» закрыл пресс-центр после нападения радикалов
31 июля 2019, 01:54 • 49 • Украина
Информационное агентство «Укринформ» закрыло пресс-центр в Киеве после нападения группы радикалов во время пресс-конференции. Об этом заявила замгендиректора агентства Марина Сингаевская.
РИА Новости
«После нападения «Укринформ» закрывает первый пресс-зал. Сумма нанесённого ущерба устанавливается», — сообщила она.
Сингаевская уточнила, что участники инцидента выбили дверь в пресс-центр, сломали акустическую конференц-систему, вырвали микрофоны и оборвали жалюзи.
По её словам, пресс-центр не будет работать до завершения ремонта.
Ранее при нападении неизвестных на пресс-центр «Укринформа» пострадали три человека.
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