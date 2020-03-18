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«Укреплять средний класс»: Путин рассказал о доходах граждан России

18 марта 2020, 19:30  •  81 • В России
Более 70% населения России принадлежат к среднему классу согласно методике расчёта Мирового банка, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это люди, чьи доходы в 1,5 раза превышают минимальный размер оплаты труда. Задача государства на данный момент укреплять средний класс и наращивать доходы, отметил Путин. Он также призвал не сравнивать эти показатели с Францией, Германией или США, потому что в разных странах средний класс разный.
 
kremlin.ru
 

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу. При этом он подчеркнул, что не следует сравнивать этих людей с теми, кто представляет средний класс во Франции, Германии или США, так как в каждой стране этот слой общества имеет свои финансовые характеристики. 

«Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — подчеркнул Путин.

Отметим, что с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России был увеличен на 850 рублей и составил 12 130 рублей в месяц. Эта сумма соответствует прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал прошлого года.

Президент РФ подчеркнул, что средний класс в России есть и сейчас задача государства «в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс» и «наращивать доходы».

В ответ на комментарий журналиста ТАСС о том, что хотелось бы, чтобы в России было как во Франции, Путин заявил, что «не хотелось бы как во Франции».

«Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет», — подчеркнул президент РФ.

Напомним, что во Франции с ноября 2018 года практически не прекращаются протестные выступления. Изначально в рамках акций «жёлтых жилетов» митингующие выступали против повышения цен на топливо, в дальнейшем расширив свои требования к правительству и выдвинув на первый план социальную повестку. Однако правительство не пошло на серьёзные уступки, согласившись лишь на отсрочку повышения цен на сырьё.

При этом с 5 декабря 2019 года во Франции проходит общенациональная бессрочная забастовка против пенсионной реформы. Представители многих профессий, в том числе транспортники, протестуют против лишения их льготного выхода на пенсию и других привилегий.

Журналист ТАСС отметил, что, возможно, такой расклад неплох для французского народа, потому что президент Франции Эммануэль Макрон всё же пошёл на некоторые уступки. 

В свою очередь, Путин отметил, что на самом деле «ничего существенного не поменялось». Глава российского государства напомнил, что самым острым был вопрос с льготным выходом на пенсию и «приравниванием всех практически под одну гребёнку».

«С точки зрения экономики это обоснованно на самом деле. И президент Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы (Россия. — RT) с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически всё сохранили, все льготы, все льготные категории практически сохранили», — подчеркнул президент РФ.

После проведения пенсионной реформы в России сохранился льготный выход на пенсию для военных, силовых структур, шахтёров, педагогов, объяснил Путин. Кроме того, по его словам, льготным стал выход на пенсию и для многодетных матерей, они могут прекращать рабочую деятельность начиная с 50 лет.

  • РИА Новости
  • © Антон Подгайко

«Нам нужно решать всё-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан. Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния (ФНБ) уже превысил 7% ВВП: 7,3%», — отметил глава государства.

По его словам, ориентировочно в июле произойдёт зачисление на счета этих средств и тогда будет решаться вопрос, на что именно их потратить. 

«Было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определённых групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается», — заключил президент РФ.

В середине марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ликвидные средства Фонда национального благосостояния оцениваются более чем в 10 трлн рублей. По его словам, этих средств наряду с золотовалютными активами Банка России, которые превысили $570 млрд, «хватит на много лет» для компенсации бюджетных потерь России, даже при устойчиво низких ценах на нефть.

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