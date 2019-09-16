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«Укрепляется противовоздушный щит в Арктике»: Россия развернула системы С-400 на Новой Земле

16 сентября 2019, 14:39  •  57 • В России
Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружён на ЗРК С-400 «Триумф». Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга. По его словам, переход на новые комплексы значительно расширит зону контроля воздушного пространства в регионе. Эксперты считают, что перевооружение было проведено по ряду причин, среди которых защита Северного морского пути и российских экономических проектов. Кроме того, по мнению аналитиков, это может быть ответом на усиление военной активности западных держав на арктических территориях.
 
© Министерство обороны РФ
 

Вооружённые силы РФ разместили на Новой Земле ЗРК С-400 «Триумф». Об это сообщил начальник пресс-службы Северного флота (СФ) ВМФ России, капитан 1 ранга Вадим Серга.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружён на новые комплексы ПВО С-400», — передаёт его слова РИА Новости.

Переход на новые системы значительно увеличит зону контроля воздушного пространства в Арктике, отметил Серга. По его словам, личный состав полка уже прошёл переобучение под новые системы и подготовлен к несению боевого дежурства. Ранее он был оснащён комплексами С-300.

В пресс-службе также добавили, что С-400 успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики, в частности системы состоят на вооружении сил Северного флота в Кольском Заполярье.

Защита интересов в Арктике

Россия приняла решение обновить парк ПВО на Крайнем Севере по ряду причин, рассказал RT военный обозреватель «Независимой газеты» Владимир Мухин. В частности, страна разворачивает экономическую деятельность в Арктике, а для успешной реализации проектов в регионе необходимо обеспечить их военную защиту, считает эксперт.  

В России активно работают над развитием северных территорий. В начале сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в правительстве обсуждают налоговые льготы для привлечения в Арктику потенциальных инвесторов.

«Мы видим огромный потенциал, особенно касающийся севера Красноярского края, Таймырского региона, здесь мы можем говорить о таких цифрах, как добыча от 50 до 80 млн тонн (нефти. — RT), загрузка Северного морского пути, конечно, также привлечение новых технологий в этот регион», — заявил Новак.

Оборона Севморпути также является одной из причин размещения С-400 в Арктике, считает Мухин.

«Начал активно функционировать Северный морской путь. Это торговый путь, по которому проходят не только российские суда, но и корабли из других стран. И это тоже является моментом, связанным с обеспечением безопасности. Поэтому С-400, это вполне оправданный шаг», — добавляет  эксперт.

Напомним, Северный морской путь — кратчайший морской маршрут между Европейской частью России и дальневосточным регионом. Во время выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума, президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать его «безопасным и выгодным для грузоотправителей», поскольку к 2025 году объём грузоперевозок по этому маршруту планируется довести до 80 млн т.

Поставка новых систем в регион обоснована и в военном отношении, так как сегодня Арктика является «полем соперничества великих держав», рассказал в беседе с RT военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, в последнее время в регионе заметна военная активность Великобритании и США, в частности, в акватории Северного ледовитого океана на постоянной основе развёрнуты американские и британские многоцелевые подводные лодки с ракетами «Томагавк».

«Арктика — тот коридор, через который, в случае военного конфликта, по нам могут наносится удары различным оружием. В этой связи в рамках создания единой системы воздушно-космической обороны укрепляется наш противовоздушный щит в Арктике. Важной особенностью С-400 является возможность поражения носителей высокоточного оружия, прежде всего самолётов стратегической и тактической авиации, а также самолётов-постановщиков помех», — говорит эксперт.

По его мнению, с включением в состав Северного флота ЗРК среднего радиуса действия «Бук-М3», которые скоро поступят туда, Россия сможет прикрыть «не только СФ и наши базы в Арктике и в целом арктический сектор России от возможных атак с воздуха».

Отношение к С-400 в мире

Ранее помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл назвал российские ЗРК в ряду «угроз», на которые Великобритании нужно подготовить ответ. Новое вооружение России, такое как С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический — «Искандер» ставит под сомнение способность Великобритании оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию, передаёт слова чиновника Janes 360.

Добавим, что по мнению западных аналитиков, все перечисленные системы вооружений играют важную роль в новой концепции ВС России, называемой на Западе A2/AD (стратегия ограничения и воспрещения доступа и манёвра). Её суть заключается в блокировании проникновения противника на определённую территорию.

Стоит отметить, что С-400 успешно экспортируется за рубеж. 15 сентября успешно завершился второй этап поставок комплексов в Турцию по контракту, подписанному в 2017 году. Системы планируется развернуть на территории страны к апрелю 2020 года. В начале сентября в правительстве России также озвучили сроки поставки С-400 в Индию. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, они попадут в республику в течение 18-19 месяцев.

Первым покупателем российских систем стал Китай. Контракт на покупку комплексов был подписан в 2014 году, поставка КНР первого полка зенитно-ракетных комплексов завершилась весной 2018 года. Кроме того, С-400 стоят на вооружении Белоруссии.

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