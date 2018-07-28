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«Укрепление имиджа США»: какое оружие сможет купить Украина на американские деньги
28 июля 2018, 01:24 • 46 • Украина
Палата представителей конгресса США одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине. Часть суммы — $50 млн — Киев может потратить на летальное оружие. Об этом сказано на странице в Facebook посольства страны в Вашингтоне. Ранее такая информация появилась на сайте комитета палаты представителей по вооружённым силам. Эксперты отмечают, что направляемых денег слишком мало, чтобы решить проблемы украинской армии, основная цель Вашингтона — обозначить свою поддержку киевского режима.
Президент Украины Пётр Порошенко выступает по случаю получения из США 10 бронемашин Humvee. Март 2015 года. Reuters © Gleb Garanich
Палата представителей конгресса США одобрила финальную версию оборонного бюджета, которая предусматривает выделение денег для военной помощи Украине в размере $250 млн. Об этом говорится на странице в Facebook украинского посольства в Вашингтоне. Ранее эта информация появилась на сайте комитета палаты представителей по вооружённым силам. В докладе комитета, посвящённом обзору целей оборонного бюджета, также сказано о выделении Киеву вышеуказанной суммы.
Власти Соединённых Штатов ещё в ноябре 2017 года решили предоставить деньги Киеву для закупки военного оборудования. Это было сделано в рамках программы по «противодействию России в Европе». Тогда планировалось, что украинское государство получит $350 млн. Однако в марте нынешнего года в ходе очередного обсуждения в палате представителей было решено сократить объём военной помощи Украине до $200 млн.
Как сказано в сообщении украинской дипломатической миссии, в окончательной версии законопроекта конгрессмены решили всё же увеличить ассигнования на «обеспечение безопасности» Украины.
«Сумма, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине с целью обеспечения её безопасности, определена в объёме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн может быть направлено на летальные виды вооружений», — сообщают украинские дипломаты.
Кроме того, в документ включили положение о сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом в области кибербезопаности. По этому вопросу Государственный департамент подготовит отдельный доклад и представит его в конгрессе.
По информации украинского посольства, теперь законопроект о выделении финансовой помощи Украине должен одобрить сенат, после чего его должен подписать президент страны Дональд Трамп.
Как рассказал в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, на этот раз длительность принятия решения по выделению денег на военную помощь Киеву была связана с тем, что комиссия по ассигнованиям палаты представителей долго оценивала, что именно получат в результате сами Соединённые Штаты.
По его словам, в решении всегда указывается, сколько выделенных средств их получатель может потратить и на что: на боеприпасы, на оружие или на какое-либо военное оборудование.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что принципиальных изменений в позиции Вашингтона нет.
«Дискуссия в конгрессе шла на эту тему давно. Пошли на это они осторожно: так, депутаты американского парламента отказались вооружать батальон «Азов», дабы избежать совершения его бойцами военных преступлений. Сейчас мы видим лишь словесную эквилибристику: мол, летальное оружие раньше нельзя было покупать, а теперь можно, но немножко. Здесь важен сам факт оказания политической и военной поддержки — все понимают это именно так», — заявил эксперт в беседе с RT.
Ничего нового
Ранее, в 2015 году, Украина получила от США некоторое количество бронеавтомобилей Humvee, президент Пётр Порошенко встречал их в аэропорту Борисполь и наклеил флаг страны на дверь одной из машин.
«Если посмотреть на рыночную стоимость различных систем вооружения, то выяснится, что $50 млн — это совсем немного. Для сравнения, современный американский истребитель F-35 стоит более $100 млн. За $50 млн можно купить самолёт F-16, причём не самой новой модификации. Если смотреть по конкретным потребностям украинской армии, ей сейчас нужны противотанковые комплексы — особенно после того, как выяснилось, что поставленные ранее Javelin нельзя использовать в боевых действиях на востоке страны», — заявил Мураховский.
По словам эксперта, в данный момент нерешённой проблемой ВСУ остаётся дефицит боеприпасов.
«То, что хранилось с советских времён, уже устарело. Это касается и патронов, и артиллерийских боеприпасов. Срок службы боеприпасов к стрелковому оружию составляет порядка 30 лет. У снарядов он меньше — 20—25 лет. Так что я не исключаю, что некоторое количество американской финансовой помощи уйдёт на их покупку. Теоретически украинцы их могут купить в бывших странах Варшавского договора — в Чехии или государствах бывшей Югославии», — заявил Мураховский.
Также он напомнил о потребности ВСУ в современных снайперских винтовках.
«Их нехватка ощущается в украинской армии. Ранее у Киева были планы приобрести американские Barret M82», — отметил он.
Специалист напомнил, что в декабре 2017 года американский конгресс одобрил предоставление лицензии на продажу Украине партии снайперских винтовок Barret M82. Это оружие было создано в 1980-х годах и состоит на вооружении армии США и ряда других стран. Стоимость одной винтовки, по информации американских СМИ, — не менее $12 тыс.
«Я не исключаю, что на эти $50 млн они купят несколько образцов этого оружия, учитывая, что зачастую США выделяют деньги другим странам на покупку оружия с таким расчётом, чтобы они приобретали вооружения американского производства», — сказал Мураховский.
«Капля в море»
По мнению ряда экспертов, существенным образом на боеспособности ВСУ выделенные конгрессом деньги не скажутся. Как подчеркнул Судаков, в Вашингтоне прекрасно отдают себе отчёт в том, что $250 млн совершенно недостаточно для того, чтобы Киев добился решительного перелома в противостоянии с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.
В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко также пояснил, что практической пользы для армии Украины в результате решения нижней палаты конгресса о предоставлении денег будет немного.
Ищенко также добавил, что эффективное расходование выделенных средств осложнено массовой коррупцией в украинских органах власти.
«Не исключено, что на эти деньги будут куплены какие-нибудь старые бронетранспортёры, которые хорошо если ездят. Так уже было: украинские военные много жалуются на хвалёные Humvee, которые часто глохнут», — заключил Ищенко.
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