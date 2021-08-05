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«Укрепление боевого сотрудничества»: как учения России, Таджикистана и Узбекистана повлияют на безопасность региона

05 августа 2021, 20:05  •  104 • В мире
Совместные военные манёвры Москвы, Ташкента и Душанбе стартовали на полигоне Харб-Майдон около границы с Афганистаном. Как сообщает Минобороны РФ, в тренировках будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, а также Центрального военного округа, в том числе горные мотострелковые, танковые и артиллерийские. По мнению экспертов, проведение таких манёвров с участием большого числа российских военных говорит о том, что для Москвы крайне важна безопасность южных рубежей России, а также границ союзников по ОДКБ в условиях обострения ситуации в Афганистане.
 
Российский БТР © Министерство обороны РФ
 

На полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном стартовали совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Основная цель учения — это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооружёнными силами наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа», — заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский во время церемонии открытия манёвров.

По данным Минобороны РФ, в учениях будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

«Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО). Всего от российской стороны в учении будет задействовано свыше 1,8 тыс. военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается также, что для штурмовой и армейской авиации будут использовать «площадные цели — лагерь боевиков, схроны, бронеколонны на марше, скопления живой силы и техники условного противника». Тренировки продлятся до 10 августа.

Как заявлял ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, во время учений будет отрабатываться подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск «по разгрому отрядов незаконных вооружённых формирований, вторгшихся на территорию союзного государства».

В начале текущей недели также стартовали российско-узбекские учения на горном полигоне «Термез» у границы с Афганистаном. В них принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих.

Как сообщало Минобороны РФ, эти манёвры проходят «в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе» на фоне ухудшения обстановки в соседнем Афганистане.

По данным оборонного ведомства, во время тренировок разведывательные группы специального назначения десантировались из транспортно-боевых вертолётов Ми-171 и Н-215 с использованием элементов горного снаряжения с высоты 25 м на неподготовленные площадки. После этого они осуществили разведку района, а также «обнаружили и уничтожили лагерь условных незаконных вооружённых формирований», сообщили в Минобороны.

  • Российские военные
  • © Министерство обороны РФ

По данным ведомства, проведение ряда совместных учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут до конца этого года на территории Таджикистана и России, будет направлено на «нейтрализацию расширяющегося спектра вызовов и угроз военной безопасности и конфликтного потенциала по периметру границ ОДКБ».

На фоне афганского обострения

 

Напомним, совместные учения Москва, Ташкент и Душанбе проводятся на фоне обострения ситуации в Афганистане, который граничит с Таджикистаном и Узбекистаном. Обстановка в афганской республике начала дестабилизироваться после поспешного вывода из неё американских войск и контингента НАТО.

Такие меры Вашингтона и альянса спровоцировали масштабное наступление радикального движения «Талибан»* на позиции правительственных сил. Как заявил в конце июля представитель талибов Забиулла Муджахед, движение контролирует около 90% границ Афганистана.

То, что ситуация в афганской республике ухудшается, признают и сами США. Так, во время брифинга 3 августа глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что из-за действий движения «Талибан» в Афганистане может начаться гражданская война.

«Но суть всё так же проста: если они (талибы. — RT) попытаются действовать вразрез со своими заявлениями, то станут международными изгоями. У них не будет поддержки со стороны своего народа. Не будет поддержки международного сообщества. Все мы обеспокоены тем (и это лишь один из многих поводов для беспокойства), что в результате (этих действий. — RT) разразится гражданская война — война, в которой афганский народ не будет и не сможет обеспечивать себе безопасность, в которой заслуживает жить», — отметил Прайс.

Обеспокоенность обострившейся ситуацией в Афганистане не раз выражала Москва. Так, 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества сообщил, что ситуация в республике «стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей». По его словам, талибы контролируют уже большую часть территории.

«Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договорённости между США и исламским движением талибов не выполняются», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, миссия США и НАТО в Афганистане «провалилась».

На этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов», назвала обстановку в Афганистане «очень сложной». По её словам, такая ситуация является результатом экспериментов западных стран, «которые подменяли международное право, задвинув просто СБ ООН с его мандатом и резолюциями куда-то подальше и придумывая собственную модель неких правил».

«Отразить провокации»

 

Как отметилвоенный эксперт Алексей Леонков, проведение совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана с участием 1,8 тыс. российских военных из общего числа в 2,5 тыс. говорит о том, что для Москвы крайне важна безопасность южных рубежей РФ, а также границ союзников по ОДКБ.

«Масштабность текущих манёвров, а также отработка взаимодействия военных с учётом развития событий в Афганистане говорят о том, что угрозу провокаций на границе Россия воспринимает достаточно серьёзно. В исламской республике идут ожесточённые боевые действия, и талибы за фасадом своих слов о желании мира проводят политику, направленную на обострение конфликта. И это действительно серьёзная опасность для стран, граничащих с Афганистаном, в том числе для Таджикистана и Узбекистана. Поэтому важно проверить, насколько эти республики готовы к развитию афганского конфликта», — заявил аналитик в беседе с RT.

  • Военнослужащие РФ на 201-й российской военной базе в Таджикистане
  • РИА Новости
  • © Амир Исаев
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Леонков также напомнил, что Душанбе было принято решение о призыве 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном.

«Это нужно, чтобы провести соответствующую подготовку, проверить, насколько военные будут способны отражать провокации. Узбекистан также не теряет времени, отрабатывая действия военных, в том числе в ходе совместных тренировок с Россией и Таджикистаном», — сказал он.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, в свою очередь, что взятие под контроль талибами афгано-таджикской границы чревато серьёзными последствиями, в частности, распространением радикально настроенных террористических группировок на территориях Таджикистана и Узбекистана.

«Таким образом, возникает угроза сначала для этих республик, а потом и для России. Чтобы всё это предотвратить, отразить провокации быстро, с минимальными потерями, и проводятся совместные учения Москвы, Ташкента и Душанбе. Кроме того, эти манёвры направлены на укрепление боевого сотрудничества трёх стран», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

По мнению Леонкова, важно, что в тренировках России, Таджикистана и Узбекистана принимают участие подразделения российской 201-й военной базы.

«Этот военный объект является сильной самостоятельной единицей, задача которой — выдержать первый удар, если произойдут провокации. В то же время нужно понимать, что при таком сценарии на помощь 201-й базе придут другие части, в первую очередь Центрального военного округа», — отметил он.

При этом Леонков подчеркнул, что в случае реальных провокаций на границе российская база в Таджикистане сможет их отразить.

«Там служат военные, регулярно отрабатывающие и оттачивающие своё воинское мастерство не первый год. Они активно участвовали в многонациональных учениях. 201-я база находится в постоянной боевой готовности, она вместе с военным потенциалом союзников представляет серьёзную силу против любых банд террористов», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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