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Главная / Политика

Укрепившаяся в Арктике "самоуверенная" Россия напугала Запад

15 марта 2021, 14:20  •  37 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Зарубежные страны пристально следят за всеми действиями нашей страны в регионе
Россия все больше укрепляется в Арктике. Это беспокоит и пугает некоторые страны, заинтересованные в расширении своего влияния на Крайнем севере.
В нашей стране доля арктической экономики намного выше, чем в других государствах. К тому же потепление климата дает все больше возможностей для прохода судов по региону, и поток грузов в принадлежащей РФ части стремительно растет, отмечают зарубежные СМИ.
До 25% мировых запасов углеводородов находятся в Арктике. Временно почти не труднодоступные месторождения, а также морские пути интересуют Россию и Китай. В регионе становится тесно, что слишком волнует соседние страны.
Не так давно в Норвегии говорили, что наблюдают за "самоуверенной Россией". Москва и Пекин могут использовать арктических коммерческих игроков для ведения различных операций, отмечали там.
Не только в этой стране, но и в Канаде, США пристально следят за активностью в Арктике. После присоединения Крыма и проведенных в Сирии операций действия России на Крайнем севере беспокоят эти страны.
Из-за океана наблюдают, как Россия совершенствует разную инфраструктуру в Арктике и систематически проводит там военные учения. Присутствие боевых подразделений РФ в регионе расширяется, все чаще Канада использует там военные корабли и беспилотники, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на одно из последних исследований Совета по стратегическим рискам.
Ранее западные СМИ предсказывали Америке господство в Арктике. США могут полностью контролировать обстановку в этом регионе, если победят в длительной гонке соперничества с Китаем и Россией, писпали зарубежные журналисты.

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