«Укрепит позиции России»: чем уникален самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика»

Головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота. В торжественной церемонии приёмки принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, строительство корабля потребовало больших усилий, но российская промышленность успешно справилась с поставленными задачами. Благодаря инновационной двухреакторной энергетической установке «РИТМ-200» «Арктика» стала самым мощным в мире судном в своём классе. В общей сложности Россия получит ещё четыре таких корабля. Как считают эксперты, ввод в строй атомных ледоколов проекта 22220 обеспечит дальнейший рост грузопотока по Северному морскому пути.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в торжественной церемонии приёмки головного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика». По словам главы российского правительства, корабль оснащён инновационным оборудованием и мощным двигателем.

«Строительство этого судна потребовало больших усилий и слаженной работы. Тем более что первый этап (строительства. — RT) совпал с введением антироссийских санкций. Но, несмотря на это, ледокол построен. И, что особенно важно, — на российских верфях, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это ещё одно подтверждение больших возможностей российских учёных и специалистов в атомном судостроении», — сказал Мишустин.

Эксплуатацией «Арктики» будет заниматься ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом»). Корабль предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, в западном районе Заполярья. Благодаря переменной осадке ледокол может не только использоваться в океане, но и заходить в устья полярных рек — Енисея и Оби. Проект 22220 был создан в 2009 году в стенах ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург).

Стратегическая задача

«Арктика» — самый крупный и мощный на сегодняшний день атомный ледокол в мире. Его закладка состоялась в ноябре 2013 года, спуск на воду — в июне 2016-го.

В декабре 2019 года начались ходовые испытания корабля для проверки гребной электрической установки, манёвренных характеристик от резервных дизель-генераторов, навигационного оборудования и системы жизнеобеспечения. В начале октября 2020-го капитан сдаточной команды «Арктики» Олег Щапин заявил, что корабль подтвердил заложенные проектом характеристики.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на ледоколе «Арктика»

© Александр Астафьев/РИА Новости

12 октября «Арктика» прибыла из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Судно преодолело порядка 4800 морских миль (около 9 тыс. км), из них во льдах — около 1030 миль (более 1900 км).

Во время перехода ледокол вышел к географической точке Северного полюса. Как рассказал руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в Петербурге Константин Князевский, «Арктика» успешно преодолела все ледовые поля на 50% мощности. По его словам, «этого удалось достичь благодаря уникальным обводам корпуса судна».

«Арктика» оснащена инновационным водо-водяным ядерным реактором «РИТМ-200» разработки ОКБМ имени И.И. Африкантова (Нижний Новгород). Энергетическая установка была спроектирована с учётом современных тенденций развития мировой атомной энергетики и не имеет аналогов в мире.

«РИТМ-200» почти в два раза легче и компактнее, соответственно, дешевле по материалоёмкости и занимает меньше места на судне, а следовательно — экономически эффективнее. Конструктивно такое решение достигается благодаря тому, что парогенераторы, которые раньше находились вне реактора, теперь располагаются непосредственно в нём (интегральная компоновка)», — поясняется в материалах ФГУП «Атомфлот».

«РИТМ-200» является установкой двухреакторного типа. Его совокупная тепловая мощность достигает 350 МВт, а показатель мощности на валах — 60 МВт.

Водоизмещение «Арктики» составляет 33,5 тыс. т, длина корпуса — 173,3 м, ширина — 34 м, высота — 15,2 м, осадка — 10,5 м/8,65 м, скорость хода по чистой воде — 22 узла (40,7 км/ч), численность экипажа — 53 человека. Корабль способен преодолевать лёд толщиной до 2,9 м.

В настоящее время на «Балтийском заводе» ведётся строительство трёх кораблей проекта 22220: «Сибирь», «Урал», «Якутия». Они должны войти в строй в 2021, 2022, 2024 годах. В 2021 году будет заложен пятый ледокол «Чукотка» со сроком сдачи заказчику в 2026-м.

Финансирование строительства кораблей осуществляется за счёт бюджетных денег и привлечения средств госкорпорации «Росатом». Новые корабли заменят постепенно выводящиеся из эксплуатации атомные ледоколы советских проектов. В настоящее время Россия продолжает использовать четыре таких судна: «Таймыр», «Вайгач», «Ямал» и «50 лет Победы».

В комментарии RT заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарёв заявил, что замена советских ледоколов осуществляется в плановом порядке.

Атомный ледокол «Арктика» в полярных льдах

© rosatomflot.ru

«Строительство ледоколов, безусловно, укрепит позиции России в Арктике. Наша страна своевременно создаёт новые суда, способные работать в высоких широтах. Это важно делать, так как другие страны тоже предпринимают определённые шаги на этом направлении», — сказал Пушкарёв.

Как отметил депутат, модернизация атомного ледокольного флота является стратегической задачей для современной России. По его словам, ввод в строй новых кораблей позволит эффективно развивать экономику отечественного Заполярья. В частности, ледоколы проекта 22220 обеспечат достижение плановых объёмов транспортировки грузов по Северному морскому пути (СМП) в 80 млн т к 2024 году.

Основным драйвером роста перевозок в Арктике являются расширяющиеся мощности проекта ПАО «Новатэк» в Ямало-Ненецком автономном округе по сжижению природного газа («Ямал-СПГ»). В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики ожидают, что к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути увеличится до 120 млн т, а к 2035 году — до 160 млн т.

«Обеспечить круглогодичную навигацию»

В разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Валерий Журавель заявил, что «Арктика», как и другие атомоходы проекта 22220, является воплощением новейших технологических решений. По его словам, чрезвычайно важно, что ледокол уже был испытан на Северном полюсе во время перехода в Мурманск.

«Россия занимает первое место в мире по количеству и качеству ледоколов. У нас по морскому регистру судоходства более 40 ледоколов, включая атомные. Эксплуатация новых ледоколов необходима главным образом для обеспечения роста грузопотока по Северному морскому пути. Это наша национальная транспортная артерия», — сказал Журавель.

В беседе с RT полярник, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский отметил, что корабли проекта 22220 позволят безопасно проводить торговые караваны на западном направлении СМП. Как полагает эксперт, по техническим характеристикам «Арктика» заметно превосходит ледоколы советского периода.

«В СССР приходилось использовать отдельные ледоколы для захода в устья рек. Однако двухосадочная конструкция кораблей проекта 22220 полностью решает эту важную проблему. У России появились универсальные ледоколы, которые будут заниматься проводкой в районе Енисея, Обской губы и на просторах Северного морского пути», — Боярский.

В то же время, как пояснил эксперт, корабли проекта 22220 не смогут обеспечить круглогодичную навигацию на всём протяжении Северного морского пути. Эта задача возложена на проект 10510 «Лидер», корабли которого способны ломать лёд толщиной 4 м. В июле 2020 года на дальневосточной верфи «Звезда» начато строительство головного корабля проекта 10510 — «Россия».

«Вложения в атомный ледокольный флот РФ должны в итоге обеспечить круглогодичную проводку по Северному морскому пути, причём с коммерческой скоростью в 11—12 узлов (20,3—22,2 км/ч). Многое ещё будет зависеть от ледовой обстановки (в Арктике тает ледяной покров. — RT), но я думаю, что намеченные планы сбудутся — наш ледокольный флот получит всё необходимое для бесперебойной навигации в высоких широтах», — заключил Боярский.