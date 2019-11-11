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Укрепить иммунитет: Путин призвал следить за распределением бюджета

11 ноября 2019, 22:09  •  55 • Политика
Российские власти должны обеспечить полную прозрачность использования бюджетных средств на закупку высокотехнологичного оборудования для реализации национальных проектов. Об этом президент страны заявил на совещании с членами правительства, рассказав о многомиллионных хищениях во время строительства космодрома Восточный. Несмотря на важность проблематики, ажиотаж вызвало обсуждение другой темы: кто из министров привит от гриппа и тем самым не представляет угрозы для своего окружения.

«Заболел — самострел»

Мероприятие, начавшееся в Кремле 11 ноября ровно в 11 часов утра, несмотря на дату, обошлось без мистики, но не осталось без ярких моментов. Одним из них стал небольшой опрос президента на тему того, кто из присутствующих уже сделал прививку.
— Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три — три человека. Четыре, я тоже сделал. — заявил с улыбкой Владимир Путин. — Гриппом заболел — самострел! Ну а как? Можно предотвратить — не предотвратил.
Примерами для подражания в итоге оказались заместитель премьера Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и, разумеется, глава Минздрава Вероника Скворцова, поднявшие свои руки. Тема настолько затронула участников совещания, что активно обсуждалась даже после окончания мероприятия. Так, вице-премьер Виталий Мутко, отправляясь забирать пальто, заверил журналистов, что немедленно исправится.
— Боюсь уколов. Сейчас пойду, — сказал он.
А вот его коллега Дмитрий Козак неожиданно заявил, что министры не болеют. Но в кабмине есть чиновники, которые более ответственно относятся к своему здоровью. Например, Вероника Скворцова после совещания проинформировала своих коллег, что в правительстве РФ созданы медицинские пункты, где можно сделать вакцину от гриппа. При этом министра настолько взволновала эта тема, что она посоветовала и журналистам в ближайшее время пройти эту процедуру.

Кастрюли не нужны

Остальные вопросы, обсуждавшиеся в ходе совещания, касались куда более серьезных тем. Владимир Путин, в частности, обратил внимание на выпуск отечественной высокотехнологичной продукции, необходимой для реализации нацпроектов. Речь идет о медицинском, строительном, компьютерном оборудовании, а также средствах телекоммуникаций и другой технике на сумму свыше 6 трлн рублей. По его словам, важно, чтобы все закупки «опирались преимущественно на отечественного производителя» и способствовали развитию квалифицированных рабочих мест, росту высокотехнологичных отраслей и диверсификации ОПК.
Президент поручил «представить четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения».
Он добавил, что общее сокращение расходов на оборону связано с успешным перевооружением армии РФ. Поэтому ОПК сейчас необходимо сосредоточиться на создании высокотехнологичной гражданской продукции, а не выпускать «кастрюли, как это было в конце 1990-х или в начале 2000-х годов», подчеркнул президент. Кроме того, вся продукция должна быть полностью конкурентоспособной.
— Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике, — подчеркнул глава РФ.

«Воруют сотнями»

По словам Владимира Путина, необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. В тот момент, когда был затронут вопрос финансов, президент вспомнил, что распределение денег — в целом болезненная тема для нашей страны. Он привел печальный пример строительства космодрома Восточный и заявил о необходимости добиться полной прозрачности при реализации всех крупных проектов.
— Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует, — негодовал президент. — Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК с этими средствами, с этими деньгами, всё будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и Контрольное управление президента.
Россия уже сейчас производит военную продукцию, которая превосходит по качеству зарубежные аналоги. Поэтому отечественные предприятия ОПК способны добиться успеха в области гражданской продукции, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
— Заодно достаточно серьезно поработаем против коррупции. Потому что сейчас это главный негативный фактор, который тормозит весь процесс, — заявил «Известиям» парламентарий.
Кроме того, на совещании Владимир Путин поддержал идею первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова по распространению налогового режима для самозанятых во все регионы страны в 2020 году. Эксперимент по новому налоговому режиму положительно себя зарекомендовал в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области. Как пояснил Антон Силуанов, правительство дало «возможность тем предпринимателям, которые сегодня еще работают «в тени», не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, дать возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры государственной поддержки, которые положены малым предпринимателям».

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