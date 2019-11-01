Укрепить доверие бизнеса к правоохранителям! Поручено Медведевым • 28 • Аналитика Экономическая новация тысячелетия: рост через повышение доверия!

Правоохранительным органам России остро не хватает доверия. Причем не абы какого, а доверия предпринимателей. И председатель правительства России Дмитрий Медведев решил радикально подойти к решению данной проблемы, поручив Минэкономики, МВД, ФСБ, Росгвардии и некоторым другим заинтересованным органам государственной власти и управления представить в правительство свои предложения по укреплению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.









Сделано это не просто так, а в рамках списка поручений, выполнение которых должно ускорить рост российской экономики. По мнению наших экономических начальников, для ускорения экономического роста нам не хватает именно доверия бизнес-сообщества и комфортных условий работы для него. В частности, в рамках создания этих комфортных условий поручено пересмотреть санитарно-эпидемиологические нормы, которыми должен руководствоваться бизнес в своей работе. А то действующие нормы устарели, работать по ним тяжело, проверок много, предприниматели негодуют…



В общем, заметно, что власть серьезно думает об ускорении экономического роста. Правда, ищет его не совсем там, где это обычно принято делать, но это уже частности. Тем более что четверть века «таргетирования инфляции» особого успеха не принесли и пора бы попробовать что-нибудь ещё – авось, ещё четверть века можно будет ничего не делать, только нормы редактировать и о доверии мечтать…



Тем не менее, мы не будем скатываться в глухое очернительство и поможем нашему правительству понять проблему во всей её полноте. Ведь, как любят повторять читатели, «критикуешь – предлагай».



Уважаемый Дмитрий Анатольевич…

Прежде всего, уважаемый Дмитрий Анатольевич, я хотел бы заметить, что довольно наивно спрашивать у тех, кто за долгие годы своей работы так и не смог добиться доверия общества, о том, как же им этого доверия добиться сейчас. Скорее сработало бы другое, а именно увольнение людей, не вызывающих доверия у наших предпринимателей. Правда, сам я не уверен, что это так уж хорошо – в частности, ФСБ у нас работает очень неплохо, и я не уверен, стоит ли менять весьма компетентного Бортникова на пока непонятно кого только ради доверия наших бизнесменов.



В целом, если вы хотите добиться доверия предпринимателей к правоохранителям, то спрашивать нужно, конечно же, самих предпринимателей. Понятно, что они немедленно уподобятся старухе, желающей, чтобы сама Золотая Рыбка была у неё на посылках, но это уже отдельный вопрос…



Также, уважаемый Дмитрий Анатольевич, следует учесть, что предприниматели хорошо знают о работе правоохранителей, и имеющееся недоверие возникло не на пустом месте. Поэтому никакие косметические изменения тут не помогут, даже если заставить полицейских пудриться и носить парики с буклями. Тут нужны системные изменения, и самое главное, нужно добиться того, чтобы сотрудники силовых органов занимались тем, что им предписано законом, а не крышеванием, отжиманием бизнеса, взяточничеством и подбрасыванием наркотиков тем, кто не хочет с ними делиться.



Да, Дмитрий Анатольевич, предприниматели знают об этой стороне деятельности многих (не будем говорить за всех, конечно) сотрудников силовых ведомств из первых, что называется, рук, постоянно сталкиваясь с необходимостью «этому занести, тому дать, этого не забыть». И что бы вы теперь ни делали, как бы широко им ни улыбались, они никогда не станут уважать того, кто только что ограбил их на определенную сумму.



Вообще, отношения бизнеса и правоохранительных органов во многом похоже на отношения овечьего стада и пастушьих собак – с одной стороны, альтернативой собакам являются волки, а с другой стороны, собачки тоже любят парную баранину. Поэтому, строго говоря, принципиальной разницы для овец нет – волк вопьется в горло или пастух полоснет по нему острым ножом, конец все равно один. Вот если бы дело ограничивалось только стрижкой, а в нашем случае налогами и официальными сборами, ситуация бы изменилась. Но пока мы видим поручение «внести предложения», адресованное самим правоохранителям. Что ж, блажен, кто верует…



Собственно, корень проблемы кроется в том, что очень много правоохранителей занимается, помимо охраны этих самых прав, ещё массой разного рода неблаговидных дел. Как говорится, «дали пистолет, и крутись, как хочешь». Не верите? Тогда просто вспомните полковников-миллиардеров Захарченко и Черкалина, представлявших именно наиболее заинтересованные ведомства, МВД и ФСБ, и вам многое станет понятно. И именно против этого вы должны бороться, именно этот ресурс завоевания доверия является наиболее актуальным и совершенно беспроигрышным.



Но можно, конечно, стулья в региональных райотделах полиции переставить или обязать полицейских наливать посетителям-бизнесменам горячий кофе – тоже метод… Правда, в его эффективности можно заранее усомниться, но для отчетности сгодится, вы там пометьте у себя…



«Черные списки» судей

Про судебную нашу власть, как про мертвых, или хорошо, или ничего. Поэтому говорить о ней много я и не стану. Просто намекну вам, Дмитрий Анатольевич, что, когда судья устраивает своей дочери свадьбу за миллионы «честно сбереженных», а власть отказывается воспринимать это как нечто негативное, доверие к таким судьям будет не очень высоким.





Увы, Дмитрий Анатольевич, устойчивое выражение «судебный произвол» возникло в нашей стране не на пустом месте. И требовать от людей уважения к тем, кто сам не очень о нем заботится, — дело бесперспективное. Хотя именно тут, в судебной системе, и спрятан, вероятно, один из ключей к доверию, которого вы так хотите.



Дело в том, что произвол силовиков был бы почти невозможен, не будь у них возможности сговора с судьями. Коррупция в правоохранительных органах, преследование предпринимателей, «отжим» у них собственности и бизнеса возможны лишь при молчаливом (и как правило, корыстном) попустительстве представителей судебной власти. Наведение порядка в судейском корпусе автоматически снизит остроту упомянутых проблем в разы, а то и на порядок. И тогда уже действительно можно будет говорить о доверии.



Кстати, на этом фоне неожиданно интересной инициативой отметился бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложивший создать «черные списки» судей, отметившихся очень спорными решениями против бизнеса. Хотя я крайне скептически отношусь к этому деятелю, сейчас должен признать – некое здравое зерно в этой инициативе есть. Да, всего лишь зерно, ибо такие «черные списки» нужны по всему спектру деятельности судей, в том числе касаться они должны и уголовного произвола, и гражданских процессов, и так далее. Но в любом случае, независимая оценка деятельности судей нужна. Нужна как воздух!



Поэтому почему бы не начать действительно с того, что предложил Титов? И почему бы эти списки, соответствующим образом их проверив, не класть потом на стол президента, чтобы тот принят соответствующие кадровые решения? В конце концов, если нет положительного кадрового отбора, там неизбежно появляется отрицательный, дающий нам судей, делающих карьеру за пятилетку от абсолютных новичков для членов президиума областных судов.



Хорошая вещь – доверие. И очень здорово, что второй человек в государстве печется о том, чтобы его было больше, чтобы оно доставалось всем, как солнышко. Но все-таки следует помнить о том, что доверие — вещь весьма капризная, его очень легко потерять и очень сложно, почти невозможно, добиться перестановкой стульев. Правоохранительным органам России остро не хватает доверия. Причем не абы какого, а доверия предпринимателей. И председатель правительства России Дмитрий Медведев решил радикально подойти к решению данной проблемы, поручив Минэкономики, МВД, ФСБ, Росгвардии и некоторым другим заинтересованным органам государственной власти и управления представить в правительство свои предложения по укреплению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.Сделано это не просто так, а в рамках списка поручений, выполнение которых должно ускорить рост российской экономики. По мнению наших экономических начальников, для ускорения экономического роста нам не хватает именно доверия бизнес-сообщества и комфортных условий работы для него. В частности, в рамках создания этих комфортных условий поручено пересмотреть санитарно-эпидемиологические нормы, которыми должен руководствоваться бизнес в своей работе. А то действующие нормы устарели, работать по ним тяжело, проверок много, предприниматели негодуют…В общем, заметно, что власть серьезно думает об ускорении экономического роста. Правда, ищет его не совсем там, где это обычно принято делать, но это уже частности. Тем более что четверть века «таргетирования инфляции» особого успеха не принесли и пора бы попробовать что-нибудь ещё – авось, ещё четверть века можно будет ничего не делать, только нормы редактировать и о доверии мечтать…Тем не менее, мы не будем скатываться в глухое очернительство и поможем нашему правительству понять проблему во всей её полноте. Ведь, как любят повторять читатели, «критикуешь – предлагай».Прежде всего, уважаемый Дмитрий Анатольевич, я хотел бы заметить, что довольно наивно спрашивать у тех, кто за долгие годы своей работы так и не смог добиться доверия общества, о том, как же им этого доверия добиться сейчас. Скорее сработало бы другое, а именно увольнение людей, не вызывающих доверия у наших предпринимателей. Правда, сам я не уверен, что это так уж хорошо – в частности, ФСБ у нас работает очень неплохо, и я не уверен, стоит ли менять весьма компетентного Бортникова на пока непонятно кого только ради доверия наших бизнесменов.В целом, если вы хотите добиться доверия предпринимателей к правоохранителям, то спрашивать нужно, конечно же, самих предпринимателей. Понятно, что они немедленно уподобятся старухе, желающей, чтобы сама Золотая Рыбка была у неё на посылках, но это уже отдельный вопрос…Также, уважаемый Дмитрий Анатольевич, следует учесть, что предприниматели хорошо знают о работе правоохранителей, и имеющееся недоверие возникло не на пустом месте. Поэтому никакие косметические изменения тут не помогут, даже если заставить полицейских пудриться и носить парики с буклями. Тут нужны системные изменения, и самое главное, нужно добиться того, чтобы сотрудники силовых органов занимались тем, что им предписано законом, а не крышеванием, отжиманием бизнеса, взяточничеством и подбрасыванием наркотиков тем, кто не хочет с ними делиться.Да, Дмитрий Анатольевич, предприниматели знают об этой стороне деятельности многих (не будем говорить за всех, конечно) сотрудников силовых ведомств из первых, что называется, рук, постоянно сталкиваясь с необходимостью «этому занести, тому дать, этого не забыть». И что бы вы теперь ни делали, как бы широко им ни улыбались, они никогда не станут уважать того, кто только что ограбил их на определенную сумму.Вообще, отношения бизнеса и правоохранительных органов во многом похоже на отношения овечьего стада и пастушьих собак – с одной стороны, альтернативой собакам являются волки, а с другой стороны, собачки тоже любят парную баранину. Поэтому, строго говоря, принципиальной разницы для овец нет – волк вопьется в горло или пастух полоснет по нему острым ножом, конец все равно один. Вот если бы дело ограничивалось только стрижкой, а в нашем случае налогами и официальными сборами, ситуация бы изменилась. Но пока мы видим поручение «внести предложения», адресованное самим правоохранителям. Что ж, блажен, кто верует…Собственно, корень проблемы кроется в том, что очень много правоохранителей занимается, помимо охраны этих самых прав, ещё массой разного рода неблаговидных дел. Как говорится, «дали пистолет, и крутись, как хочешь». Не верите? Тогда просто вспомните полковников-миллиардеров Захарченко и Черкалина, представлявших именно наиболее заинтересованные ведомства, МВД и ФСБ, и вам многое станет понятно. И именно против этого вы должны бороться, именно этот ресурс завоевания доверия является наиболее актуальным и совершенно беспроигрышным.Но можно, конечно, стулья в региональных райотделах полиции переставить или обязать полицейских наливать посетителям-бизнесменам горячий кофе – тоже метод… Правда, в его эффективности можно заранее усомниться, но для отчетности сгодится, вы там пометьте у себя…Про судебную нашу власть, как про мертвых, или хорошо, или ничего. Поэтому говорить о ней много я и не стану. Просто намекну вам, Дмитрий Анатольевич, что, когда судья устраивает своей дочери свадьбу за миллионы «честно сбереженных», а власть отказывается воспринимать это как нечто негативное, доверие к таким судьям будет не очень высоким.Увы, Дмитрий Анатольевич, устойчивое выражение «судебный произвол» возникло в нашей стране не на пустом месте. И требовать от людей уважения к тем, кто сам не очень о нем заботится, — дело бесперспективное. Хотя именно тут, в судебной системе, и спрятан, вероятно, один из ключей к доверию, которого вы так хотите.Дело в том, что произвол силовиков был бы почти невозможен, не будь у них возможности сговора с судьями. Коррупция в правоохранительных органах, преследование предпринимателей, «отжим» у них собственности и бизнеса возможны лишь при молчаливом (и как правило, корыстном) попустительстве представителей судебной власти. Наведение порядка в судейском корпусе автоматически снизит остроту упомянутых проблем в разы, а то и на порядок. И тогда уже действительно можно будет говорить о доверии.Кстати, на этом фоне неожиданно интересной инициативой отметился бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложивший создать «черные списки» судей, отметившихся очень спорными решениями против бизнеса. Хотя я крайне скептически отношусь к этому деятелю, сейчас должен признать – некое здравое зерно в этой инициативе есть. Да, всего лишь зерно, ибо такие «черные списки» нужны по всему спектру деятельности судей, в том числе касаться они должны и уголовного произвола, и гражданских процессов, и так далее. Но в любом случае, независимая оценка деятельности судей нужна. Нужна как воздух!Поэтому почему бы не начать действительно с того, что предложил Титов? И почему бы эти списки, соответствующим образом их проверив, не класть потом на стол президента, чтобы тот принят соответствующие кадровые решения? В конце концов, если нет положительного кадрового отбора, там неизбежно появляется отрицательный, дающий нам судей, делающих карьеру за пятилетку от абсолютных новичков для членов президиума областных судов.Хорошая вещь – доверие. И очень здорово, что второй человек в государстве печется о том, чтобы его было больше, чтобы оно доставалось всем, как солнышко. Но все-таки следует помнить о том, что доверие — вещь весьма капризная, его очень легко потерять и очень сложно, почти невозможно, добиться перестановкой стульев. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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