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"Укрэнерго" подала иск против России из-за утраченных активов в Крыму
28 августа 2019, 13:54 • 67 • Украина
КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Украинская компания "Укрэнерго" передала в арбитражный суд требования в споре с Россией по поводу утраченных активов в Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в среду.
В сообщении отмечается, что в апреле 2018 года России были вручены официальные письменные сообщения об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной.
"Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для решения спора путем переговоров, - отмечается в сообщении компании. - Но российская сторона не предоставила ответа. В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения настоящего спора".
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