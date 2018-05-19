Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мамай говорит. Интервью с Олегом Мамиевым (03.12.15)
«Ставка на технологический рывок»: какие вопросы обсуждал Путин с военными и ору...
«Национальный позор»: что известно о стрельбе в техасской школе
Путин: "Северный поток - 2" не предполагает остановки транзита через Украину
Главная / Аналитика

Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты

19 мая 2018, 07:39  •  162 • Аналитика
Счетная палата Российской Федерации опубликовала доклад, посвященный результатам аудита расходования бюджетных средств в 2017-м году. Объемы нарушений, озвученные в нем, превосходят данные предыдущего года почти вдвое и составляют 1,87 трлн. рублей. Сказать, что это много, – не сказать ничего. Но давайте все-таки попробуем разобраться: так ли все печально, как кажется на первый взгляд.



Прежде всего нужно обратить внимание на один принципиальный момент – нарушение не обязательно является хищением. И ставить тут знак равенства, заявляя, что в прошлом году в России украли из бюджетов всех уровней почти два триллиона рублей, совершенно неправильно. Хищения, безусловно, тоже присутствуют, мы все-таки не в сказке живем.



Но львиная доля этих нарушений приходится на неграмотную бухгалтерскую отчетность, проведение работ с нарушением регламента, нецелевое (формально) использование средств, и т.п. Например, можно ли назвать хищением строительство объекта Минобороны, если этот объект значится в планах, под его возведение выделены деньги, утверждена проектная документация, но при оформлении земельного участка под этот объект были допущены нарушения? Нет, конечно, объект строится в соответствии с графиков, и чисто теоретически там может обойтись вообще без хищений. Но такое нарушение потенциально может создать проблемы для функционирования объекта в дальнейшем, а значит, и обойти его вниманием нельзя.

Во многом именно из таких моментов и складывается озвученная огромная цифра нарушений. Что, однако, не должно нас успокаивать: именно в этом поле сомнительных или плохо задокументированных затрат и кроются основные возможности для коррупции, хищений, «попилов и откатов».

Сторонние эксперты отмечают несколько причин роста выявленных нарушений. Прежде всего это рост качества аудита и его более высокий профессионализм. При этом, разумеется, отмечается роль Татьяны Голиковой, как раз и руководившей Счетной палатой в последние годы. Возможно, что именно эта работа стала одним из оснований для её назначения на пост вице-премьера, отвечающего за социальный блок.

Ещё один момент: 2017-й год был годом предвыборной неопределенности, когда краткосрочные интересы чиновников преобладали над долгосрочными. Чтобы было понятнее, переведу с экспертного на русский – масса чиновников не знала, сохранятся ли за ними насиженные места, и, как представляется, предпочла воровать, пока есть такая возможность.

Это, вероятно, точная и честная оценка. Во всяком случае, верится в нее как-то больше, чем в невероятный профессионализм Татьяны Алексеевны. А если так, то остается открытым вопрос, меняется ли у нас что-то в плане борьбы с коррупцией и ответственности за коррупционные преступления. Как-то слишком уж легко и массово наши чиновники вспоминают о своих «краткосрочных» интересах…

Кстати, Счетная палата озвучила и объем нарушений, почти наверняка подразумевающих воровство или коррупцию. И это всего 40 миллиардов рублей, или 2% от общей суммы выявленных нарушений.

Насколько можно доверять этой цифре? Давайте оставим это за скобками. Заметим для тех, кто посмеет в ней усомниться: это не общее количество хищений, а только те, которые были не выявлены ранее. Сюда не вошли цифры по уже открытым уголовным делам, результатам прокурорских проверок, Следственного комитета и т.д. И если принять это во внимание, все становится хоть немного правдоподобным.

Особый интерес вызывают результаты аудита в оборонной и космической отраслях. И он тем выше, что обе эти отрасли оказались вреди лидеров в списке наименее дисциплинированных.

Лидером стала космическая отрасль, в которой было выявлено 151 нарушение на общую сумму 785,5 млрд. рублей! Причем львиную долю всех нарушений нашли в деятельности ликвидационной комиссии Федерального космического агентства. Нарушений при передаче имущества данного агентства «Роскосмосу» набралось на 627,4 млрд. рублей – вот уж где масштаб «краткосрочных» интересов был воистину космическим!
На близкую смерть Маккейна


На втором месте в этой «космической гонке» оказалось строительство космодрома «Восточный». Опять же, за минувшие годы мы были свидетелями сразу нескольких уголовных дел, связанных с хищениями и нецелевым использованием средств на этом объекте. Но тут ещё, как выясняется, непаханое поле для деятельности разных проверяющих и контролирующих структур.

Всего же по итогам 2017-го года Счетная палата направила в Следственный комитет 120 материалов, связанных с нарушениями в космической отрасли. А СК, как мы знаем, занимается не нарушениями, а преступлениями. Но полной картины мы, к сожалению, увидеть так и не сможем: большинство материалов имеют гриф «для служебного пользования» или «совершенно секретно», а значит, и следствие по ним, скорее всего, тоже будет закрытым.

Оборонная сфера также стала одним из лидеров по количеству и объему нарушений. Всего их насчитали на общую сумму 544,5 миллиарда рублей. Но примечательно, что в прокуратуру направлено всего шесть материалов, по которым вынесено 36 прокурорских представлений, возбуждены два административных и одно уголовное дело. В связи с чем так и хочется пошутить про гору, родившую мышь. Но до шуток ли тут?

Всего же нарушения в оборонной и космической отраслях составили примерно 1 трлн. 300 млрд. рублей, или более двух третей от всех выявленных нарушений. В связи с чем, помимо прочего, возникает вопрос: а действительно ли у нас все так хорошо в других отраслях, или столь пристальное внимание Счетной палаты к космосу и оборонке вызвано какими-то специфическими причинами? У нас все здорово в строительстве? В социалке? В экспорте энергоресурсов, рыбы, леса, металлов, минеральных удобрений?

Мы ведь живем в такой стране, где нельзя исключать использование СП в качестве инструмента клановой борьбы или, чего доброго, шпионажа. И это, признаться, настораживает…

В то же время, независимо от мотивов руководства Счетной палаты, нужно отметить наличие действительно серьезных проблем в управлении нашей космической и оборонной отраслью. Причем в космической отрасли это заметно же и людям, далеким как от технической, так и финансовой составляющей ракетных пусков.

И можно только надеяться, что приход Д. Рогозина на пост главы «Роскосмоса» как-то переломит ситуацию.

А Татьяне Алексеевне Голиковой большое спасибо. Но бдительности, как говорится, не теряем…
Автор: Виктор Кузовков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
162
Источник
Похожие новости
18 мая 2018, 05:39
Ликвидатор
18 мая 2018, 14:39
Меркель едет сближаться
18 мая 2018, 05:39
Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить!

18 мая 2018, 05:39
Большая сирийская игра
17 мая 2018, 10:10
"Цусима 2.0" не за горами?
18 мая 2018, 21:09
Откуда в кабинет Медведева пришли новые лица
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
19 мая 2018, 00:54
Авиакатастрофа на Кубе: Boeing с более чем 100 пассажирами на борту разбился при взлё...
19 мая 2018, 04:09
«Национальный позор»: что известно о стрельбе в техасской школе
19 мая 2018, 02:24
Россия призвала членов ОЗХО отклонить инициативу о проведении встречи организации в и...
19 мая 2018, 00:54
«Для Киева нет ничего опаснее, чем правдивое слово»: российские журналисты выступили ...
19 мая 2018, 01:09
Северный поток 2: Меркель и Путин спасают трубу от Трампа (РАКЕТА.News)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 мая 2018, 08:09
7 стран для захвата США или «Список Кларка» против плана Путина (Руслан Осташко)
13 мая 2018, 05:09
«Наш город подвергся нападению»: установлен «террористический след» атаки в центре Парижа
16 мая 2018, 02:54
Посольство в США: Россия не будет спрашивать разрешений на возведение объектов в регионах
12 мая 2018, 11:24
Стало известно, почему «Панцирь-С1» не отразил израильскую атаку
18 мая 2018, 02:24
«Украинцы специально завели НАТОвцев на минное поле»
16 мая 2018, 22:24
Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу
14 мая 2018, 10:09
Попытка прорыва: «Двухсотые» потери в боях под Горловкой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.