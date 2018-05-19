Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты • 162 • Аналитика







Прежде всего нужно обратить внимание на один принципиальный момент – нарушение не обязательно является хищением. И ставить тут знак равенства, заявляя, что в прошлом году в России украли из бюджетов всех уровней почти два триллиона рублей, совершенно неправильно. Хищения, безусловно, тоже присутствуют, мы все-таки не в сказке живем.





Но львиная доля этих нарушений приходится на неграмотную бухгалтерскую отчетность, проведение работ с нарушением регламента, нецелевое (формально) использование средств, и т.п. Например, можно ли назвать хищением строительство объекта Минобороны, если этот объект значится в планах, под его возведение выделены деньги, утверждена проектная документация, но при оформлении земельного участка под этот объект были допущены нарушения? Нет, конечно, объект строится в соответствии с графиков, и чисто теоретически там может обойтись вообще без хищений. Но такое нарушение потенциально может создать проблемы для функционирования объекта в дальнейшем, а значит, и обойти его вниманием нельзя.



Во многом именно из таких моментов и складывается озвученная огромная цифра нарушений. Что, однако, не должно нас успокаивать: именно в этом поле сомнительных или плохо задокументированных затрат и кроются основные возможности для коррупции, хищений, «попилов и откатов».



Сторонние эксперты отмечают несколько причин роста выявленных нарушений. Прежде всего это рост качества аудита и его более высокий профессионализм. При этом, разумеется, отмечается роль Татьяны Голиковой, как раз и руководившей Счетной палатой в последние годы. Возможно, что именно эта работа стала одним из оснований для её назначения на пост вице-премьера, отвечающего за социальный блок.



Ещё один момент: 2017-й год был годом предвыборной неопределенности, когда краткосрочные интересы чиновников преобладали над долгосрочными. Чтобы было понятнее, переведу с экспертного на русский – масса чиновников не знала, сохранятся ли за ними насиженные места, и, как представляется, предпочла воровать, пока есть такая возможность.



Это, вероятно, точная и честная оценка. Во всяком случае, верится в нее как-то больше, чем в невероятный профессионализм Татьяны Алексеевны. А если так, то остается открытым вопрос, меняется ли у нас что-то в плане борьбы с коррупцией и ответственности за коррупционные преступления. Как-то слишком уж легко и массово наши чиновники вспоминают о своих «краткосрочных» интересах…



Кстати, Счетная палата озвучила и объем нарушений, почти наверняка подразумевающих воровство или коррупцию. И это всего 40 миллиардов рублей, или 2% от общей суммы выявленных нарушений.



Насколько можно доверять этой цифре? Давайте оставим это за скобками. Заметим для тех, кто посмеет в ней усомниться: это не общее количество хищений, а только те, которые были не выявлены ранее. Сюда не вошли цифры по уже открытым уголовным делам, результатам прокурорских проверок, Следственного комитета и т.д. И если принять это во внимание, все становится хоть немного правдоподобным.



Особый интерес вызывают результаты аудита в оборонной и космической отраслях. И он тем выше, что обе эти отрасли оказались вреди лидеров в списке наименее дисциплинированных.



Лидером стала космическая отрасль, в которой было выявлено 151 нарушение на общую сумму 785,5 млрд. рублей! Причем львиную долю всех нарушений нашли в деятельности ликвидационной комиссии Федерального космического агентства. Нарушений при передаче имущества данного агентства «Роскосмосу» набралось на 627,4 млрд. рублей – вот уж где масштаб «краткосрочных» интересов был воистину космическим! На близкую смерть Маккейна



На втором месте в этой «космической гонке» оказалось строительство космодрома «Восточный». Опять же, за минувшие годы мы были свидетелями сразу нескольких уголовных дел, связанных с хищениями и нецелевым использованием средств на этом объекте. Но тут ещё, как выясняется, непаханое поле для деятельности разных проверяющих и контролирующих структур.



Всего же по итогам 2017-го года Счетная палата направила в Следственный комитет 120 материалов, связанных с нарушениями в космической отрасли. А СК, как мы знаем, занимается не нарушениями, а преступлениями. Но полной картины мы, к сожалению, увидеть так и не сможем: большинство материалов имеют гриф «для служебного пользования» или «совершенно секретно», а значит, и следствие по ним, скорее всего, тоже будет закрытым.



Оборонная сфера также стала одним из лидеров по количеству и объему нарушений. Всего их насчитали на общую сумму 544,5 миллиарда рублей. Но примечательно, что в прокуратуру направлено всего шесть материалов, по которым вынесено 36 прокурорских представлений, возбуждены два административных и одно уголовное дело. В связи с чем так и хочется пошутить про гору, родившую мышь. Но до шуток ли тут?



Всего же нарушения в оборонной и космической отраслях составили примерно 1 трлн. 300 млрд. рублей, или более двух третей от всех выявленных нарушений. В связи с чем, помимо прочего, возникает вопрос: а действительно ли у нас все так хорошо в других отраслях, или столь пристальное внимание Счетной палаты к космосу и оборонке вызвано какими-то специфическими причинами? У нас все здорово в строительстве? В социалке? В экспорте энергоресурсов, рыбы, леса, металлов, минеральных удобрений?



Мы ведь живем в такой стране, где нельзя исключать использование СП в качестве инструмента клановой борьбы или, чего доброго, шпионажа. И это, признаться, настораживает…



В то же время, независимо от мотивов руководства Счетной палаты, нужно отметить наличие действительно серьезных проблем в управлении нашей космической и оборонной отраслью. Причем в космической отрасли это заметно же и людям, далеким как от технической, так и финансовой составляющей ракетных пусков.



И можно только надеяться, что приход Д. Рогозина на пост главы «Роскосмоса» как-то переломит ситуацию.



А Татьяне Алексеевне Голиковой большое спасибо. Но бдительности, как говорится, не теряем… Счетная палата Российской Федерации опубликовала доклад, посвященный результатам аудита расходования бюджетных средств в 2017-м году. Объемы нарушений, озвученные в нем, превосходят данные предыдущего года почти вдвое и составляют 1,87 трлн. рублей. Сказать, что это много, – не сказать ничего. Но давайте все-таки попробуем разобраться: так ли все печально, как кажется на первый взгляд.Прежде всего нужно обратить внимание на один принципиальный момент – нарушение не обязательно является хищением. И ставить тут знак равенства, заявляя, что в прошлом году в России украли из бюджетов всех уровней почти два триллиона рублей, совершенно неправильно. Хищения, безусловно, тоже присутствуют, мы все-таки не в сказке живем.Но львиная доля этих нарушений приходится на неграмотную бухгалтерскую отчетность, проведение работ с нарушением регламента, нецелевое (формально) использование средств, и т.п. Например, можно ли назвать хищением строительство объекта Минобороны, если этот объект значится в планах, под его возведение выделены деньги, утверждена проектная документация, но при оформлении земельного участка под этот объект были допущены нарушения? Нет, конечно, объект строится в соответствии с графиков, и чисто теоретически там может обойтись вообще без хищений. Но такое нарушение потенциально может создать проблемы для функционирования объекта в дальнейшем, а значит, и обойти его вниманием нельзя.Во многом именно из таких моментов и складывается озвученная огромная цифра нарушений. Что, однако, не должно нас успокаивать: именно в этом поле сомнительных или плохо задокументированных затрат и кроются основные возможности для коррупции, хищений, «попилов и откатов».Сторонние эксперты отмечают несколько причин роста выявленных нарушений. Прежде всего это рост качества аудита и его более высокий профессионализм. При этом, разумеется, отмечается роль Татьяны Голиковой, как раз и руководившей Счетной палатой в последние годы. Возможно, что именно эта работа стала одним из оснований для её назначения на пост вице-премьера, отвечающего за социальный блок.Ещё один момент: 2017-й год был годом предвыборной неопределенности, когда краткосрочные интересы чиновников преобладали над долгосрочными. Чтобы было понятнее, переведу с экспертного на русский – масса чиновников не знала, сохранятся ли за ними насиженные места, и, как представляется, предпочла воровать, пока есть такая возможность.Это, вероятно, точная и честная оценка. Во всяком случае, верится в нее как-то больше, чем в невероятный профессионализм Татьяны Алексеевны. А если так, то остается открытым вопрос, меняется ли у нас что-то в плане борьбы с коррупцией и ответственности за коррупционные преступления. Как-то слишком уж легко и массово наши чиновники вспоминают о своих «краткосрочных» интересах…Кстати, Счетная палата озвучила и объем нарушений, почти наверняка подразумевающих воровство или коррупцию. И это всего 40 миллиардов рублей, или 2% от общей суммы выявленных нарушений.Насколько можно доверять этой цифре? Давайте оставим это за скобками. Заметим для тех, кто посмеет в ней усомниться: это не общее количество хищений, а только те, которые были не выявлены ранее. Сюда не вошли цифры по уже открытым уголовным делам, результатам прокурорских проверок, Следственного комитета и т.д. И если принять это во внимание, все становится хоть немного правдоподобным.Особый интерес вызывают результаты аудита в оборонной и космической отраслях. И он тем выше, что обе эти отрасли оказались вреди лидеров в списке наименее дисциплинированных.Лидером стала космическая отрасль, в которой было выявлено 151 нарушение на общую сумму 785,5 млрд. рублей! Причем львиную долю всех нарушений нашли в деятельности ликвидационной комиссии Федерального космического агентства. Нарушений при передаче имущества данного агентства «Роскосмосу» набралось на 627,4 млрд. рублей – вот уж где масштаб «краткосрочных» интересов был воистину космическим!На втором месте в этой «космической гонке» оказалось строительство космодрома «Восточный». Опять же, за минувшие годы мы были свидетелями сразу нескольких уголовных дел, связанных с хищениями и нецелевым использованием средств на этом объекте. Но тут ещё, как выясняется, непаханое поле для деятельности разных проверяющих и контролирующих структур.Всего же по итогам 2017-го года Счетная палата направила в Следственный комитет 120 материалов, связанных с нарушениями в космической отрасли. А СК, как мы знаем, занимается не нарушениями, а преступлениями. Но полной картины мы, к сожалению, увидеть так и не сможем: большинство материалов имеют гриф «для служебного пользования» или «совершенно секретно», а значит, и следствие по ним, скорее всего, тоже будет закрытым.Оборонная сфера также стала одним из лидеров по количеству и объему нарушений. Всего их насчитали на общую сумму 544,5 миллиарда рублей. Но примечательно, что в прокуратуру направлено всего шесть материалов, по которым вынесено 36 прокурорских представлений, возбуждены два административных и одно уголовное дело. В связи с чем так и хочется пошутить про гору, родившую мышь. Но до шуток ли тут?Всего же нарушения в оборонной и космической отраслях составили примерно 1 трлн. 300 млрд. рублей, или более двух третей от всех выявленных нарушений. В связи с чем, помимо прочего, возникает вопрос: а действительно ли у нас все так хорошо в других отраслях, или столь пристальное внимание Счетной палаты к космосу и оборонке вызвано какими-то специфическими причинами? У нас все здорово в строительстве? В социалке? В экспорте энергоресурсов, рыбы, леса, металлов, минеральных удобрений?Мы ведь живем в такой стране, где нельзя исключать использование СП в качестве инструмента клановой борьбы или, чего доброго, шпионажа. И это, признаться, настораживает…В то же время, независимо от мотивов руководства Счетной палаты, нужно отметить наличие действительно серьезных проблем в управлении нашей космической и оборонной отраслью. Причем в космической отрасли это заметно же и людям, далеким как от технической, так и финансовой составляющей ракетных пусков.И можно только надеяться, что приход Д. Рогозина на пост главы «Роскосмоса» как-то переломит ситуацию.А Татьяне Алексеевне Голиковой большое спасибо. Но бдительности, как говорится, не теряем… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 162 Источник Похожие новости Ликвидатор Меркель едет сближаться Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить!

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