Экс-президент Украины Пётр Порошенко и его люди незаконно присвоили себе 1,5 млрд долларов в ходе спецконфискации денег бывшего главы Украины Виктора Януковича и его соратников. Об этом заявил американский бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Сэм Кислин.

По его словам, Пётр Порошенко и его кум Юрий Луценко, который был назначен генпрокурором Украины, не имея соответствующего образования и опыта, конфисковали у банков 1,5 млрд долларов "денег Януковича". На самом деле никаких денег Януковича там не было, это были деньги других людей, уточняет Кислин.

Утверждалось, будто эти деньги конфискованы в бюджет Украины. Однако в реальности средства были поделены между Порошенко и его соратниками, заявил советник президента США на пресс-конференции в Киеве.

"Не удивлюсь, если там и Джо Байдену перепало. В виде премии", - комментирует в Twitter "Голос Мордора".

Напомним, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил должность в правлении украинской газовой компании Burisma. А когда генпрокурор Украины Виктор Шокин начал расследование коррупции в этой компании, Байден добился его увольнения. Новым генпрокурором стал кум Порошенко без профильного образования и опыта работы.