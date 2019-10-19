Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Меркель в беседе затронули тему разведения сил в Донбассе
Франция рассчитывает на скорое согласование даты нормандского саммита
"Не строй из себя крутого и не будь дураком": Письмо Эрдогану Трамп пи...
"К сведению противников": Бомбардировщики США провели демонстративные ...
Главная / Политика

Украли и поделили $1,5 млрд.: Советник президента США обвинил Порошенко и его людей

19 октября 2019, 22:24  •  109 • Политика
Советник президента США обвинил окружение Порошенко в краже 1,5 млрд долларов. "Не удивлюсь, если там и Джо Байдену перепало. В виде премии", - комментируют обвинение в соцсетях.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко и его люди незаконно присвоили себе 1,5 млрд долларов в ходе спецконфискации денег бывшего главы Украины Виктора Януковича и его соратников. Об этом заявил американский бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Сэм Кислин.
По его словам, Пётр Порошенко и его кум Юрий Луценко, который был назначен генпрокурором Украины, не имея соответствующего образования и опыта, конфисковали у банков 1,5 млрд долларов "денег Януковича". На самом деле никаких денег Януковича там не было, это были деньги других людей, уточняет Кислин.
Утверждалось, будто эти деньги конфискованы в бюджет Украины. Однако в реальности средства были поделены между Порошенко и его соратниками, заявил советник президента США на пресс-конференции в Киеве.
"Не удивлюсь, если там и Джо Байдену перепало. В виде премии", - комментирует в Twitter "Голос Мордора".
Напомним, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил должность в правлении украинской газовой компании Burisma. А когда генпрокурор Украины Виктор Шокин начал расследование коррупции в этой компании, Байден добился его увольнения. Новым генпрокурором стал кум Порошенко без профильного образования и опыта работы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
19 октября 2019, 06:10
Минобороны заявило о новых аргументах принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана
19 октября 2019, 20:24
Путин и Меркель обсудили урегулирование на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии
19 октября 2019, 02:54
Клинтон нашла нового Трампа среди кандидатов в президенты США
19 октября 2019, 15:54
"Только просьба о помиловании": В Сети язвительно указали Горбачёву, о чём ему следовало бы просить Путина
19 октября 2019, 15:54
"У меня есть все основания": Медведчук назвал премьера Украины и его команду дилетантами
19 октября 2019, 15:54
"К сведению противников": Бомбардировщики США провели демонстративные полёты вблизи Калининграда
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
19 октября 2019, 02:54
"Если вы не можете победить их, уничтожьте": NI назвал российское "ору...
19 октября 2019, 01:09
Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на...
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором пов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
16 октября 2019, 22:54
Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"
14 октября 2019, 09:09
Признаю, заслужил: Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "Вечерний М..."
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
13 октября 2019, 03:54
Венгрия углубляет проникновение в Закарпатье
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.