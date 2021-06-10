Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон • 195 • Аналитика © Sputnik / Эркин Садыков Вчера стартовал официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Турцию. Он начался со встречи с президентом Турции тет-а-тет. Киргизские власти не скрывают, что рассчитывают в ходе поездки на достижение договоренностей об инвестициях и финансовой помощи стране со стороны Анкары. Республика находится в остром экономическом кризисе, поскольку в очередной раз выяснила, что революция — третья за пятнадцать лет — не является способом одним махом решить все проблемы. Фоном же для проходящего визита служит локальный и не очень громкий, но крайне показательный скандал, в котором проглядывают масштабные геополитические изменения, переживаемые миром. Суть в том, что 1 июня в Бишкеке пропал Орхан Инанды — турок, с 1990-х живущий в Киргизии. Он создал в республике обширную сеть образовательных учреждений "Сапат", в которую входят многочисленные лицеи, школы и даже университет. Его жена уверена, что муж находится на территории посольства Турции, где подвергается пыткам, принуждаемый к отказу от киргизского гражданства. Инанды — довольно заметная для Киргизии фигура, поскольку в руководимых им учебных заведениях получает образование абсолютное большинство детей местной элиты. Сейчас в Бишкеке проходят митинги — у Дома правительства и турецкого посольства — с требованиями не допустить его незаконного вывоза из страны. Но в чем же интерес к Орхану Инанды у турецких властей, что их подозревают в столь экстремальной спецоперации, как похищение? Ответ простой: Фетхуллах Гюлен. Тот самый, которого обычно называют турецким общественным деятелем, писателем и исламским проповедником, стоящим на принципах пацифизма и "предлагающим новый современный взгляд на ислам". Однако если говорить по существу, Гюлен является американским проектом влияния в исламском мире — причем проектом, впечатляющим своим масштабом и амбициями. Гюлен с 1999 года живет в США, но его сторонники, сподвижники и просто симпатизирующие ему люди живут и активно работают по всему миру — а сфера образования находится в центре деятельности его движения. Десятки "гюленовских школ" созданы от Германии до Афганистана. Киргизская образовательная сеть "Сапат" входит в их число, хотя ее руководство настаивает, что имеющаяся связь носит абсолютно неформальный характер. Руководство Турции и лично президент Эрдоган считают Фетхуллаха Гюлена едва ли не главным своим врагом. Именно его обвиняют в организации попытки военного переворота в 2016 году. Последовавшие после этого в стране масштабные чистки в армии, спецслужбах, органах государственной власти, учреждениях образования и так далее преследовали своей целью освобождение их от гюленистов, которые действительно за последние десятилетия стали там очень внушительной силой. А созданное проповедником общественное движение официально признано в Турции террористическим. Все попытки Анкары добиться от США выдачи самого Гюлена провалились. Однако турецкие власти активно борются с гюленовским движением и его видными фигурами не только в Турции, но и за пределами страны. Орхан Инанды давно попал в поле зрения турецких правоохранительных органов. В 2019 году они пытались экстрадировать его на родину, обвинив в подготовке террористов и других серьезных преступлениях. Киргизия тогда в выдаче отказала, и, по признанию Бишкека, "после этого двусторонние отношения охладились". И вот теперь случилось загадочное исчезновение Инанды, хотя стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Например, три года назад, в июле 2018 года, в Улан-Баторе была пресечена попытка похищения руководителя "гюленовских школ" в Монголии. Вейсель Аксай был на несколько часов захвачен неизвестными, а в столичном аэропорту ждал турецкий чартерный самолет. Монгольские власти продемонстрировали впечатляющую волю: они запретили самолету подниматься в воздух и выступили с заявлением о "неприемлемом акте нарушения суверенитета и независимости Монголии". В результате самолет улетел без Аксая на борту, а он сам был освобожден. Правда, между этими двумя историями есть принципиальная разница, которая, вероятно, и предопределит исход дела Инанды: Киргизия отчаянно нуждается в турецких вливаниях в свою экономику, ради чего президент Жапаров и отправился в Анкару. А вообще, захват гюленистов турецкими спецслужбами по всему миру в последние годы стал обыденной практикой, которую Анкара фактически не скрывает и открыто гордится своими достижениями на этой ниве. Оценки разнятся, но в любом случае речь идет о десятках похищенных и переправленных в Турцию сподвижников проповедника. Предыдущим громким делом стала успешная операция по захвату в Кении племянника Гюлена — Селахаддина Гюлена в мае этого года. И можно было бы все эти процессы рассматривать в рамках привычной схемы, где государство активно борется с враждебной ему организацией, если бы не одно но: за Гюленом и его движением стоят Соединенные Штаты. Да, изначальный замысел был иным и предполагал превращение Турции в государственную базу для гюленизма, что обеспечило бы дополнительную мощную поддержку для ее политической, культурной и всех прочих экспансий в других странах с мусульманским населением. Вот только Турция в этом случае должна была стать полностью американской марионеткой. Приход к власти Эрдогана и политических сил, ориентированных на реальный суверенитет Турции, разрушил этот сценарий. А попытки американцев использовать гюленистов в турецких внутриполитических процессах (включая самые радикальные — в виде того же переворота) обернулись описанными выше событиями. И теперь каждый успех турецких спецслужб указывает на неспособность американцев защитить свой проект, свои ресурсы, важный инструмент собственной "мягкой силы". Ведь любой случай, подобный тому, что ныне происходит с Орханом Инанды, бьет по репутации США в соответствующих странах. Элиты этих государств отдают своих детей учиться в "гюленовские школы" не в последнюю очередь из стремления приобщиться к мировому гегемону, из проамериканских симпатий. А в итоге они видят колосса на глиняных ногах, который ничего не может противопоставить нахальному выскочке, делающему что считает нужным и добивающемуся успеха. Единственное, на что Вашингтона пока хватает, — это на обеспечение безопасности для самого Фетхуллаха Гюлена. Однако если того все-таки умудрятся похитить с территории США, это станет похоронной песнью для американской репутации во всем мусульманском мире. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...





195 Источник Похожие новости Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии США, Россия и Европа объединились против Украины Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией Байден превращается в "курьера Путина" Почему Путин не лишает японцев надежды на острова Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех Новости партнеров