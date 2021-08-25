Украли даже подголовник сиденья: В Кабуле мародёры разграбили русский вертолёт - источник

В аэропорту Кабула лётная команда, с трудом прорвавшаяся на его территорию, обнаружила разграбленный отечественный вертолёт МИ-8МТВ. Грабители унесли практически всё.

В Кабуле неизвестные разграбили русский многоцелевой вертолёт МИ-8МТВ. Об этом сообщает Baza.

Пропажу обнаружила лётная команда из России, которая с трудом смогла попасть в аэропорт, потому как с 22 августа "Талибан"* охраняет его и не пускает гражданских.

Из-за огромного количества людей в аэропорту поймать мародёров вряд ли получится.

Украли даже подголовник сиденья для бортпроводника.

Грабители унесли всё, что смогли. С борта пропали бронежилеты, кислородные маски, портативная радиостанция, аварийный топор, огнетушители, судовая документация.

Раньше вертолёт был зарегистрирован в ООН и закреплён за Сомали. Тем не менее ему удалось остаться в целостности. С 2020 года вертолёт достался компании Utair, но оказался в Афганистане.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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