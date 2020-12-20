Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы

Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик ушёл на самоизоляцию после контакта с человеком, болеющим коронавирусом. Додик находится дома, продолжает работать и проходит тесты на COVID-19, чтобы контролировать ситуацию. Тем временем его оппоненты изо всех сил пытаются подогреть уже погасший скандал вокруг иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Протест в связи с подарком выразили в Министерстве иностранных дел Украины. Дело в том, что икона была привезена в Сербию из Луганска во время военных действий, пока ВСУ уничтожали собственное население на юго-востоке Украины. Теперь украинская сторона настаивает, что святой образ - достояние Киева. Дипломатический скандал разрешила российская сторона, отметив, что вернёт икону БиГ, чтобы Интерпол смог отследить весь путь образа. Более того, в БиГ уже заявили, что начали расследование по факту. Однако и на Балканах, и на Украине продолжают раздувать скандал, даже требуя отставки Милорада Додика. Откуда столько ненависти к политику именно с украинской стороны?

Дело в том, что в 2014 году Милорад Додик поддержал возвращение Крыма в состав России по итогам всенародного референдума. Украинские дипломаты тогда также направляли ноту, однако переубедить политика не смогли. Теперь подвернулась новая возможность начать разбирательства. Есть и ещё один нюанс. Как отмечал ранее всемирно известный режиссёр Эмир Кустурица, многие политики до сих пор считают Балканы юго-восточным коридором глобализма и влияния транснациональных компаний. Сербы же с этим не согласны.

"Укрепление местной культуры и поощрение всех форм нашей идентичности - это является характерной чертой политики Милорада Додика и становится решающим фактором не только для выживания Республики Сербской, но и для нашего народа", - подчеркнул Кустурица в интервью "Спутнику" несколько недель назад.

Остаётся разъяснить лишь один момент. Икона была написана 300 лет назад, когда Украины не существовало вовсе. Таким образом, если уж и возвращать куда-то святой образ, то, скорее, в Луганск. На это, кстати, указывают и русскоязычные комментаторы в материалах на тему конфликта:

"Вот уж не думал, что 300 лет назад существовала Украина, если её и возвращать, так в Луганск, Украина к ней отношения не имеет. И то такую реликвию надо бы до конца конфликта в Донбассе оставить в пределах РФ".

"Что там с золотом крымских музеев в Нидерландах? [...] Хотите вернуть - возвращайте в Луганск".

"Вывезли из Луганска, а вернуть, так на Украину, в этом требовании весь нынешний украинский подленький характер, над которым даже в Боснии и Герцоговине подтрунивают, неприятно одно то, что предмет спора - икона".