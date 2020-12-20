|
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
20 декабря 2020, 17:40 • 192 • Политика
Российская сторона приняла решение вернуть подаренную луганскую икону в БиГ, чтобы Интерпол смог отследить её путь. Казалось бы, лучшее разрешение навязанного конфликта, однако оппоненты Милорада Додика находят всё новые аргументы, чтобы продолжить раздувать скандал. На этом фоне актуальным становится вопрос: а какое вообще Украина имеет отношение к образу, написанному 300 лет тому назад? Тогда и Незалежной-то не было…
Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик ушёл на самоизоляцию после контакта с человеком, болеющим коронавирусом. Додик находится дома, продолжает работать и проходит тесты на COVID-19, чтобы контролировать ситуацию. Тем временем его оппоненты изо всех сил пытаются подогреть уже погасший скандал вокруг иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Протест в связи с подарком выразили в Министерстве иностранных дел Украины. Дело в том, что икона была привезена в Сербию из Луганска во время военных действий, пока ВСУ уничтожали собственное население на юго-востоке Украины. Теперь украинская сторона настаивает, что святой образ - достояние Киева. Дипломатический скандал разрешила российская сторона, отметив, что вернёт икону БиГ, чтобы Интерпол смог отследить весь путь образа. Более того, в БиГ уже заявили, что начали расследование по факту. Однако и на Балканах, и на Украине продолжают раздувать скандал, даже требуя отставки Милорада Додика. Откуда столько ненависти к политику именно с украинской стороны?
Дело в том, что в 2014 году Милорад Додик поддержал возвращение Крыма в состав России по итогам всенародного референдума. Украинские дипломаты тогда также направляли ноту, однако переубедить политика не смогли. Теперь подвернулась новая возможность начать разбирательства. Есть и ещё один нюанс. Как отмечал ранее всемирно известный режиссёр Эмир Кустурица, многие политики до сих пор считают Балканы юго-восточным коридором глобализма и влияния транснациональных компаний. Сербы же с этим не согласны.
"Укрепление местной культуры и поощрение всех форм нашей идентичности - это является характерной чертой политики Милорада Додика и становится решающим фактором не только для выживания Республики Сербской, но и для нашего народа", - подчеркнул Кустурица в интервью "Спутнику" несколько недель назад.
Остаётся разъяснить лишь один момент. Икона была написана 300 лет назад, когда Украины не существовало вовсе. Таким образом, если уж и возвращать куда-то святой образ, то, скорее, в Луганск. На это, кстати, указывают и русскоязычные комментаторы в материалах на тему конфликта:
"Вот уж не думал, что 300 лет назад существовала Украина, если её и возвращать, так в Луганск, Украина к ней отношения не имеет. И то такую реликвию надо бы до конца конфликта в Донбассе оставить в пределах РФ".
"Что там с золотом крымских музеев в Нидерландах? [...] Хотите вернуть - возвращайте в Луганск".
"Вывезли из Луганска, а вернуть, так на Украину, в этом требовании весь нынешний украинский подленький характер, над которым даже в Боснии и Герцоговине подтрунивают, неприятно одно то, что предмет спора - икона".
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2020, 21:30
|
20 декабря 2020, 04:50
|
14 декабря 2020, 10:25
|
14 декабря 2020, 00:20
|
15 декабря 2020, 11:10
|
16 декабря 2020, 00:00
|
19 декабря 2020, 23:20