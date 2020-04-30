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Украину ждёт эпидемия туберкулёза и новый карантин

30 апреля 2020, 18:10  •  9 • Украина


Управление нацией с помощью карантина так понравилось власти, что в Кабмине уже думают о том, как снова запереть украинцев дома. Скорей всего это будет сделано к осени — накануне местных выборов.

Как отмечают инсайдерские источники в Минздраве, именно поэтому никто не отменил второй этап медреформы Супрун, которая ликвидирует психбольницы и тубдиспансеры. И хотя президент Зеленский и глава МОЗ Степанов обещали пересмотреть супруновские наработки, все это не более, чем дешевый пиар. Ведь Супрун не только развалила систему здравоохранения в стране, но и создала почву для вспышки эпидемий, которые будут пострашнее коронавируса.

Так что украинцев ждет массовое поражение туберкулезом – особенно после того, как больных с активной формой ТБЦ выкинут на улицу. А так уже происходит после закрытия профильных диспансеров. Напомним, что в стране победившего достоинства каждый день от палочки Коха умирает 12 человек, в прошлом году туберкулез впервые зарегистрирован у более 15,5 тысяч пациентов. И эти показатели растут: ведь туберкулез - это болезнь бедных, и чем стремительней нищает нация, тем больше шансов подхватить палочку Коха ослабленному, недоедающему организму.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже подтвердил, что в ближайшее время в стране может случиться вспышка туберкулёза, если сложная ситуация с финансированием медучреждений не изменится.

«На сегодня у нас дефицит финансирования противотуберкулёзных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей» - заявил чиновник. Однако, не предложил никаких мер для изменения ситуации. Явно, подобный поворот выгоден власти: пандемии оказались отличным способом для ограничения прав и свобод нации, привыкшей регулярно «вставать с колен».

«Очень похоже на то, что МОЗ будет выполнять все хотелки власти, которая умеет только запрещать. Карантин стал отличным способом для грабежа украинцев и понравился как внешним, так и внутренним правителям. Поэтому на цепь украинцев станут сажать каждые полгода: ковид-20, туберкулез, СПИД… опасных болезней у нации много. Еще до чумы и сибирской язвы дойдем, благо под боком американские биолаборатории, аж 16 штук», - написала по этому поводу блогер Инга Кирюхина.

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