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Украину ждут массовые беспорядки за отказ от российской вакцины
12 января 2021, 22:05 • 199 • Украина
Выступление украинской власти против российской вакцины от коронавируса — это удар по жизни и здоровью миллионов украинцев. Подробнее — в материале ФАН.
Против вакцины
Киев против использования российской вакцины от коронавируса, даже если бы ее эффективность была доказана. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, потому что она не прошла третью стадию клинических испытаний. Он отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.
Более того, Кулеба ранее назвал российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса «гибридным оружием» России против Украины.
Удар по жизни украинцев
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин выразил мнение, что заявление Кулебы — это удар по жизни и здоровью миллионов украинцев. Отказываясь от российской вакцины, он говорит от себя лично, от лица правительства, но никак не от лица украинского народа, которого подвергает тяжелейшему испытанию пандемией.
Политический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что украинским националистам, которые находятся во власти, важно не здоровье соотечественников, а развитие своей человеконенавистнической идеологии. Обвиняя РФ в «пропаганде», Кулеба сам распространяет откровенно пропагандистские штампы, типичные для местечкового сознания, основанного на фольклорных представлениях о политике и хуторской ограниченности в отношении соседних стран, их народов и мотивов тех или иных действий.
Политолог Владимир Карасев отметил, что украинские власти живут со своим народом по принципу «моя хата с краю». Вместо того чтобы спасать свое население от пандемии, украинские депутаты, члены правительства, олигархи «вкололи себе вакцину и начинают теперь надувать щеки насчет «Спутника V».
Политолог напомнил, что Россия первой в мире создала и успешно испытала вакцину. Россия, невзирая на уровень двусторонних отношений, делает жест доброй воли Украине и другим странам перед лицом опасного вируса.
Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в различные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.
Автор: Максим Вручный
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