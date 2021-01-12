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Украину ждут массовые беспорядки за отказ от российской вакцины

12 января 2021, 22:05  •  199 • Украина
Выступление украинской власти против российской вакцины от коронавируса — это удар по жизни и здоровью миллионов украинцев. Подробнее — в материале ФАН.

Против вакцины

Киев против использования российской вакцины от коронавируса, даже если бы ее эффективность была доказана. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос, воспользовалась бы Украина российской вакциной от COVID-19, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле.
Напомним, украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, потому что она не прошла третью стадию клинических испытаний. Он отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.
Более того, Кулеба ранее назвал российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса «гибридным оружием» России против Украины.

Удар по жизни украинцев

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин выразил мнение, что заявление Кулебы — это удар по жизни и здоровью миллионов украинцев. Отказываясь от российской вакцины, он говорит от себя лично, от лица правительства, но никак не от лица украинского народа, которого подвергает тяжелейшему испытанию пандемией.
«Думается, что люди такое обращение терпеть не будут. Учитывая, что многие украинские политики уже прошли вакцинацию. Выступления будут, и ОПЗЖ вполне может возглавить их», — заключил Антон Бредихин.
Политический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что украинским националистам, которые находятся во власти, важно не здоровье соотечественников, а развитие своей человеконенавистнической идеологии. Обвиняя РФ в «пропаганде», Кулеба сам распространяет откровенно пропагандистские штампы, типичные для местечкового сознания, основанного на фольклорных представлениях о политике и хуторской ограниченности в отношении соседних стран, их народов и мотивов тех или иных действий.
«Такого рода выступления, как цитируемое выше министра иностранных дел Украины, говорят об одном: главное для киевских правителей — не интересы своей страны, трудящегося большинства ее населения, а собственные политические планы, направленные в привычное для них антисоветское и русофобское русло», — заключил Владимир Соловейчик.
Политолог Владимир Карасев отметил, что украинские власти живут со своим народом по принципу «моя хата с краю». Вместо того чтобы спасать свое население от пандемии, украинские депутаты, члены правительства, олигархи «вкололи себе вакцину и начинают теперь надувать щеки насчет «Спутника V».
«Мол, Россия «агрессор», а значит, вакцину мы покупать не будем, а купим у Запада, когда продадут. Сколько еще украинцев должно умереть от вируса из-за глупости своего президента? Какое количество вакцины продадут 35-миллионной Украине? Пару-тройку миллионов? А остальные? Кулеба говорит, что Россия не заботится о здоровье украинцев? А должна? Вы заслужили, чтобы Россия о вас заботилась? Вы, устроившие русский геноцид в Донбассе, уничтожившие память о Великой Победе ваших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, поклонники Бандеры, считаете, что Россия должна о вас позаботиться?» — задался вопросом Владимир Карасев.
Политолог напомнил, что Россия первой в мире создала и успешно испытала вакцину. Россия, невзирая на уровень двусторонних отношений, делает жест доброй воли Украине и другим странам перед лицом опасного вируса.
«Но украинским властям этого не понять, ведь у них хата с краю», — заключил Владимир Карасев.
Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в различные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.
Автор: Максим Вручный

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